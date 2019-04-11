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台銀、台銀證爆內控問題 公司澄清

2019-04-11 09:07經濟日報 記者陳美君╱即時報導

媒體報導，銀行業龍頭台銀，近年連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷，短短14個月提列高達104億元的備抵呆帳，台銀昨（10）日強調，近年來持續改善資產品質，提高風險承擔能力，近二年來逾放比及覆蓋率均已顯著改善，去年逾放比率0.21%已較前年的0.29%下降，覆蓋率715%也較上年497%大幅提升。

另外，台灣金控獨立董事陳錦稷，日前在董事會上點名台銀旗下台銀證券，爆發員工跟單政府基金的弊案，並有多名員工涉案、檢調已介入調查，台銀證券昨日回應，對於未依規定查閱客戶資料的同仁，已依情節輕重分別懲處調職。

台銀證券表示，去年4月間經內部稽核查核發現，有同仁未依規定查閱客戶資料，經稽核逐戶過濾，該等同仁個人帳戶「並無跟單情形」，並將交易資料送證券交易所作專業確認，證交所回覆，目前難以認定有跟單情事。不過，對於未依規定查閱客戶資料的同仁，台銀證除依情節輕重分別懲處調職外，也加強內控制度及提高懲處規定，情節嚴重者將予免職。

針對台銀大舉提列備呆一事，台銀說明，華映及大同公司與台銀授信往來分別超過32年及48年。該集團因全球經濟不確定等多項挑戰而營運不佳。

近年來，台銀已持續採取集團授信曝險減降措施以管控風險，並增提擔保品等債權保障措施，以維護銀行權益，目前華映公司擔保率已接近十足，大同公司擔保率接近八成。

台銀針對華映公司聲請重整後的處理，台銀已建請法院儘速指派檢查人，以公正第三人立場查核公司是否具重整價值，並以其報告作為判定基礎，由法院綜合考量各方利益做最妥適的判斷，法院若允許重整，台銀主張仍由銀行團推薦的專業團隊主導重整案。

台銀華映

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