今日證券市場五大事

2019-04-11 07:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、台塑四寶 Q1大賺310億

國際油價回穩，台塑四寶昨（10）日公布第1季自結財報，合計四家公司上季稅後共賺進309.35億元，較去年第4季的谷底大增6.2倍，不過仍較去年同期縮水45.4%。受惠於農曆年後工作天數恢復正常，加上下游加工廠開動率拉升，台塑四寶3月營收都比2月大幅彈升，合計四家公司3月營收達1,305億元，比2月增加12.8%。

二、15金控首季賺865億元

上市櫃金控第1季獲利出爐，統計第1季15家金控合計獲利約865億元，比去年第1季的歷史單季高點超過千億元，衰退約兩成，但3月單月獲利普遍較受年假影響的2月成長不少，其中富邦金以每股純益（EPS）1.22元蟬聯金控每股獲利王，國泰金則是單月獲利、累計賺逾133億元冠同業。

三、鴻海3月旺 營收跳增四成

鴻海昨（10）日公布3月營收3,766.05億元，月增41.8%，年增7.9%，為歷年同期新高。累計鴻海首季營收1兆563.32億元，較去年第4季新高1.8兆元，季減逾41%，但年增2.8%，也是歷年同期新高。

四、台積Q1達標 將逐季成長

台積電昨（10）日公布3月合併營收為797.22億元，月增30.9%；首季合併營收2,187.4億元，雖比去年同期減少11.8%，也較前一季衰退逾二成，但符合下修後的財測目標。

五、裕隆新車帶勁 拚逆勢成長

裕隆集團旗下包括裕隆、中華汽車及裕融等三公司昨（10）日召開法說會，其中汽車核心事業的裕隆、中華車對今年兩岸車市看法保守，唯兩家公司也雙雙設定較去年成長的新車銷售預期，仰賴新車款推出，有機會逆勢成長。