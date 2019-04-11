今日台股盤前重點掃描

2019-04-11 07:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、上市櫃最強3月 總營收2.8兆

上市櫃公司3月營收昨（10）日全數出爐，總計達2.8兆元，是歷來最旺的3月，月增29.3%，年增0.7%，優於預期。首季總營收為7.95兆元，年增0.7%，創歷年同期新高。

二、台塑四寶 Q1大賺310億

國際油價回穩，台塑四寶昨（10）日公布第1季自結財報，合計四家公司上季稅後共賺進309.35億元，較去年第4季的谷底大增6.2倍，不過仍較去年同期縮水45.4%。受惠於農曆年後工作天數恢復正常，加上下游加工廠開動率拉升，台塑四寶3月營收都比2月大幅彈升，合計四家公司3月營收達1,305億元，比2月增加12.8%。

三、寶佳金融布局 劍指永豐金

沉寂許久、悄悄減碼金融股的寶佳集團再度出招，昨（10）日向永豐金與台新金提案修改章程增加公司董事席次，由於永豐金即將在明年全面改選，寶佳此舉被視為避免永豐金改選前縮減席次、拉高當選門檻的預防措施，強化其訴求公司治理角逐席次的正當性，也正式吹響永豐金改選戰的號角。

四、15金控首季賺865億元

上市櫃金控第1季獲利出爐，統計第1季15家金控合計獲利約865億元，比去年第1季的歷史單季高點超過千億元，衰退約兩成，但3月單月獲利普遍較受年假影響的2月成長不少，其中富邦金以每股純益（EPS）1.22元蟬聯金控每股獲利王，國泰金則是單月獲利、累計賺逾133億元冠同業。

五、鴻海3月旺 營收跳增四成

鴻海昨（10）日公布3月營收3,766.05億元，月增41.8%，年增7.9%，為歷年同期新高。累計鴻海首季營收1兆563.32億元，較去年第4季新高1.8兆元，季減逾41%，但年增2.8%，也是歷年同期新高。

六、台積Q1達標 將逐季成長

台積電昨（10）日公布3月合併營收為797.22億元，月增30.9%；首季合併營收2,187.4億元，雖比去年同期減少11.8%，也較前一季衰退逾二成，但符合下修後的財測目標。

七、裕隆新車帶勁 拚逆勢成長

裕隆集團旗下包括裕隆、中華汽車及裕融等三公司昨（10）日召開法說會，其中汽車核心事業的裕隆、中華車對今年兩岸車市看法保守，唯兩家公司也雙雙設定較去年成長的新車銷售預期，仰賴新車款推出，有機會逆勢成長。