親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

電子業3月營收 表現跌破眼鏡

2019-04-10 23:39經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

3月營收出爐，先前在去年10月股災、美國政府關門以及多數機構下調全球經濟成長率之下，市場氣氛趨於保守謹慎，然根據統計3月營收年增率為正，且吸引近五日三大法人買超逾3,000張，多數為電子產業，且表現優於市場預期。

根據CMoney統計，3月營收年增率為正、前3月累計營收年增率為正、且有三大法人買超以及近期股價表現強勢股，包括元太、京元電子、南茂、聯發科、奇力新、泰碩、華新科、中租-KY、台表科以及永冠-KY。

元太、京元電子、南茂、聯發科皆展望正向，各有題材。元太受惠電子標籤需求旺，帶動營收表現、京元電子以及聯發科在5G發展下，營運正向、南茂本業有缺貨題材，業外處分易華電貢獻收益。

而元太、泰碩、台表科以及永冠-KY單月營收年增率皆大於20%；另外，元太、京元電子、南茂近5日吸引三大法人買超超過萬張。

另外，泰碩受惠5G基地台、手機散熱導管訂單加持，帶動3月營收衝上3.75億元，創下歷史新高，年增25.8%，展望正向，不過近期有評價偏高的狀況。

值得一提的是，訊芯3月營收年增率達109.5%，創50月以來的高點，在光纖收發模組系統封裝及車用相關之下，展望今年營運動能強，有望逐季走揚。

兆豐國際投顧分析，由於3月工作天數多於2月，因此營收月增為正是很正常的，不過年增率表現確實優於市場預期，呈現淡季不淡。針對三大法人多買超電子產業，法人分析，多布局在典型的大電子上，且貢獻指數點位也大，主要原因在於流動型佳。

在操作上，兆豐國際投顧指出，第一：短線漲多後需要注意停利賣壓問題以及法人是否有繼續買超；第二：電子股尤其上游需要關注費半指數的走向，而費半短線上亦漲多；最後，今年來外資回頭買超台股，亦是台股上漲的核心力量，後續也要留意資金流向。

在整體走勢方面，法人指出，由於美股大型企業財報在周五才會公布，目前處於財報公布前的空窗期，台股走揚趨勢尚未被破壞。

營收元太三大法人

相關新聞

3月豐收 零壹噴量紅翻黑 精誠抗跌

2019-04-10 14:27

2王抗退 台股硬是擺尾翻紅漲16點

2019-04-10 14:27

鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守

2019-04-10 12:51

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

第二屆米其林受惠股出爐 雲品扛票房

2019-04-10 12:24

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

財報季啟動 美股進入業績驗證期

2019-04-10 09:56

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

證交所籲多辦法說 與投資人互動

2019-04-10 00:21

外資連七買 捧台股「雙王」

2019-04-09 23:27

權證爆量 認購紅火

2019-04-09 23:26

就市論勢／績優電子股 逢低布局

2019-04-09 23:24

太景、藥華藥 新藥收穫豐

2019-04-09 23:17

低基期生技 盤面熱點

2019-04-09 23:17

聖暉、朋億 上月營收倍增

2019-04-09 23:17

鈺太今年營運將大成長

2019-04-09 23:17

舉棋不定 無基之彈有機可趁？

2019-04-08 09:09

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！

2019-04-04 09:51

就市論勢／雲端、資料中心 帶勁

2019-04-03 00:00

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高

2019-04-10 14:17

台積電3月營收797億元年減23.1% Q1達成財測目標

2019-04-10 13:46

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

鴻海3月與Q1營收 皆創歷年同期新高

2019-04-10 19:13

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

美時3月營收不如預期 全年展望不變

2019-04-10 18:51

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

法人看好 誠美材逆勢抗跌

2019-04-10 12:02

前2月虧！Q1小賺？玉晶光軋空衰尾

2019-04-10 14:27

鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03

富邦金首季每股盈餘1.22元 續居金控每股獲利王

2019-04-10 19:11

阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守

2019-04-10 12:51

可成3月營收 月增116.3%

2019-04-10 18:04

屏下式指紋辨識滲透率快速攀升 神盾、敦泰、匯頂受惠

2019-04-10 11:16

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

3月豐收 零壹噴量紅翻黑 精誠抗跌

2019-04-10 14:27

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

權值股力挺 台股低檔翻升上漲16點收10,868

2019-04-10 13:57

宏達電耕耘VR有成 股價大漲近9%

2019-04-10 13:01

授權激勵！基亞夥伴Oncolys股價漲翻天

2019-04-10 13:20

微星 月營收重回百億元 Q1創歷年同期次高

2019-04-10 14:27

經濟解析／台積電下周法說在即 法人關心這十個議題

2019-04-10 17:38

工作天數恢復正常 台塑四寶3月營收月增12.8%

2019-04-10 13:50

和鑫帶量走強 早盤股價漲逾5%

2019-04-10 10:55

和大3月營收5億263萬元 年減二成

2019-04-10 09:00

聯發科 首季業績達標

2019-04-10 17:40

遊戲3強慶豐收 歐買尬唱主戲

2019-04-10 14:27

聯發科營運法人看好 股價攀9個月新高

2019-04-10 12:03

欣興3月營收59.59億元 月增15.5%

2019-04-10 14:09

榮剛首季營收25.9億元 近四年同期新高

2019-04-10 08:57

2王抗退 台股硬是擺尾翻紅漲16點

2019-04-10 14:27

緯創3月營收月增三成 歷年同期新高

2019-04-10 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top