電子業3月營收 表現跌破眼鏡

2019-04-10 23:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



3月營收出爐，先前在去年10月股災、美國政府關門以及多數機構下調全球經濟成長率之下，市場氣氛趨於保守謹慎，然根據統計3月營收年增率為正，且吸引近五日三大法人買超逾3,000張，多數為電子產業，且表現優於市場預期。

根據CMoney統計，3月營收年增率為正、前3月累計營收年增率為正、且有三大法人買超以及近期股價表現強勢股，包括元太、京元電子、南茂、聯發科、奇力新、泰碩、華新科、中租-KY、台表科以及永冠-KY。

元太、京元電子、南茂、聯發科皆展望正向，各有題材。元太受惠電子標籤需求旺，帶動營收表現、京元電子以及聯發科在5G發展下，營運正向、南茂本業有缺貨題材，業外處分易華電貢獻收益。

而元太、泰碩、台表科以及永冠-KY單月營收年增率皆大於20%；另外，元太、京元電子、南茂近5日吸引三大法人買超超過萬張。

另外，泰碩受惠5G基地台、手機散熱導管訂單加持，帶動3月營收衝上3.75億元，創下歷史新高，年增25.8%，展望正向，不過近期有評價偏高的狀況。

值得一提的是，訊芯3月營收年增率達109.5%，創50月以來的高點，在光纖收發模組系統封裝及車用相關之下，展望今年營運動能強，有望逐季走揚。

兆豐國際投顧分析，由於3月工作天數多於2月，因此營收月增為正是很正常的，不過年增率表現確實優於市場預期，呈現淡季不淡。針對三大法人多買超電子產業，法人分析，多布局在典型的大電子上，且貢獻指數點位也大，主要原因在於流動型佳。

在操作上，兆豐國際投顧指出，第一：短線漲多後需要注意停利賣壓問題以及法人是否有繼續買超；第二：電子股尤其上游需要關注費半指數的走向，而費半短線上亦漲多；最後，今年來外資回頭買超台股，亦是台股上漲的核心力量，後續也要留意資金流向。

在整體走勢方面，法人指出，由於美股大型企業財報在周五才會公布，目前處於財報公布前的空窗期，台股走揚趨勢尚未被破壞。