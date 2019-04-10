3月營收與股價表現 這些公司最靚

2019-04-10 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



上市櫃公司今（10）日公布3月營收，其中，和鑫、泰碩、倉和、建碁等個股3月營收月成長率與年成長率都為正值，本月以來股價漲幅都超過三成。

CMoney統計，3月營收月成長率與年成長率都為正值的公司接近700家。數字高，主要是因為2月逢農曆過年長假，工作天數大減，因此3月營收很容易高於2月營收。即使如此，仍有不少公司今年3月營收遠優於去年同期，有兩位數甚至三位數的成長，因此獲得市場的認同，本月以來股價表現出色。

例如，和鑫受惠於AMOLED需求大增，去年獲利成長25.7%，今年3月營收站上四年來單月新高，年成長率高達142.7%，也比2月成長54.3%，今年第1季營收年增24.2%，預期第2季營運維持在高檔。和鑫近期股價再創高點，本月以來強漲37.4%。

散熱廠泰碩本月以來股價大漲33.9%，主要受惠於出貨優於預期，3月營收年增25.9%，創歷史新高。精密網版廠倉和3月營收年成長27.2%，本月以來股價漲31.9%。建碁3月營收的月成長與年成長率雙雙大於30%，本月來股價漲幅也逾三成。

品安、世禾、振維、東科-KY、波力-KY、力銘、中探針、欣興、永冠-KY、光耀、同亨、普鴻等的3月營收月成長與年成長率都為正值，且本月以來的股價漲幅也都超過兩成。

在這些強勢個股中，主要仍是電子股。電子股以零組件占最大宗，再來是光電、半導體、資訊服務、電腦及周邊設備次族群等，非電子股則包括電機機械及其他。

展望第2季，統一投信認為，短期內整體科技類股將呈現震盪整理，個股各自表現格局，第2季是半導體與硬體是否一如假設在下半年復甦的關鍵時間點。成長動能較佳的雲端與數位轉型，仍是主要投資主軸。持續看好人工智慧、網路、雲端、5G等符合長線趨勢、具有產業結構性改變的類股。