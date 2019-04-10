威宏第1季營收年增23.6% 創歷年同期新高

2019-04-10 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），今（10）日公告3月營收4.66億元、第1季營收14.4億元，分別較去年同期各成長20.3%及23.6%，單月及單季營收雙創歷年同期新高。

威宏表示，東南亞產能逐步提升的效益，反映在今年的業績表現，受惠客戶訂單成長及公司產能提升的雙重加持，第1季營收創歷年同期新高，第2季進入傳統旺季，旺季效益可期。

威宏旗下精品包裝袋、運動裝備、旅行箱及商務包三大業務，客戶涵蓋全球知名品牌，包括ARMANI、BOSS、Longchamp、Kipling、Nike、TUMI等，威宏並為客戶的主要供應商，全球時尚、運動及旅遊市場持續擴張，客戶訂單穩定增長。

法人指出，近幾年威宏積極在東南亞擴產，生產線車工熟練度逐步到位下，良率及產能提升配合訂單成長，效益在今年將顯著表現。威宏今天股價以68.5元平盤作收。

威宏表示，目前柬埔寨廠已有24條生產線，主要生產精品包袋及休閒包，今年預計擴增至27條產線，迎接輕奢品市場的需求；泰國TWT公司承接TUMI代工訂單，今年仍穩定成長並持續開發新客戶訂單。

威宏非中國的生產比重已拉高至三成，今年東南亞持續擴產，公司的整體產能提高之外，非中國生產比重也將繼續拉高。

威宏強調，全球時尚環境復甦，輕奢品市場當道，消費者追求更精緻的個性化商品；加上全球運動人口增加，運動結合時尚成為潮流。

威宏產品兼具運動與時尚元素，鎖定高端運動配件及時尚精品，產品含括了約90%包袋類產品、多樣式組合的運動裝備類產品，總計約2.2萬餘項，可滿足客戶多元化需求。