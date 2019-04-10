鴻海3月與Q1營收 皆創歷年同期新高

相關新聞
3月豐收 零壹噴量紅翻黑 精誠抗跌2019-04-10 14:27
2王抗退 台股硬是擺尾翻紅漲16點2019-04-10 14:27
鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點2019-04-10 14:03
基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買2019-04-10 12:52
阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守2019-04-10 12:51
蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格2019-04-10 12:27
第二屆米其林受惠股出爐 雲品扛票房2019-04-10 12:24
華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志2019-04-10 12:07
壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好2019-04-10 10:30
財報季啟動 美股進入業績驗證期2019-04-10 09:56
美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌2019-04-10 09:41
美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點2019-04-10 09:39
手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫2019-04-10 09:36
鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績2019-04-10 09:08
IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間2019-04-10 08:33
今日台股盤前重點掃描2019-04-10 07:39
31家公司 3月業績攻頂2019-04-10 00:34
台股造市 擬設小額交易平台2019-04-10 00:22
證交所籲多辦法說 與投資人互動2019-04-10 00:21
外資連七買 捧台股「雙王」2019-04-09 23:27
權證爆量 認購紅火2019-04-09 23:26
就市論勢／績優電子股 逢低布局2019-04-09 23:24
太景、藥華藥 新藥收穫豐2019-04-09 23:17
低基期生技 盤面熱點2019-04-09 23:17
聖暉、朋億 上月營收倍增2019-04-09 23:17
鈺太今年營運將大成長2019-04-09 23:17
這四家上市櫃公司財報有問題 恐面臨下市櫃2019-04-09 18:00
台股再創反彈新高 權證爆量相挺2019-04-09 15:25
經濟解析／台股驚驚漲的五大題材2019-04-09 14:52
資金行情不墜 保德信投信：台股多頭可期2019-04-09 14:05
大立光法說暖身行情持續 台股上漲51點收10,8512019-04-09 13:43
舉棋不定 無基之彈有機可趁？2019-04-08 09:09
布局壽險金控…再等等2019-04-07 00:39
趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！2019-04-04 09:51
就市論勢／雲端、資料中心 帶勁2019-04-03 00:00
謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨2019-04-02 16:57
櫃買修改規章 訂定下櫃機制2019-03-30 00:37
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
31家公司 3月業績攻頂2019-04-10 00:34
外資連七買 捧台股「雙王」2019-04-09 23:27
台股造市 擬設小額交易平台2019-04-10 00:22
台積電3月營收797億元年減23.1% Q1達成財測目標2019-04-10 13:46
蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格2019-04-10 12:27
手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫2019-04-10 09:36
壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好2019-04-10 10:30
低基期生技 盤面熱點2019-04-09 23:17
上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高2019-04-10 14:17
新光金體質轉佳 3月底每股淨值回升至14.25元2019-04-09 19:45
今日台股盤前重點掃描2019-04-10 07:39
雙鴻3月營收 創高2019-04-09 23:20
基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買2019-04-10 12:52
中信金Q1獲利減幅縮至個位數 優於預期2019-04-09 22:04
華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志2019-04-10 12:07
緯軟3月營收 攻頂2019-04-09 23:21
太景、藥華藥 新藥收穫豐2019-04-09 23:17
和鑫、牧德 四檔錢景佳2019-04-09 23:27
3月營收／仁寶、英業達 創同期新高2019-04-09 23:20
塑料看漲 國喬、台苯進補2019-04-09 23:24
3月營收／友達+17.4% 群創+13.4%2019-04-09 23:20
法人看好 誠美材逆勢抗跌2019-04-10 12:02
臻鼎、台郡 布局長天期2019-04-09 23:27
慧洋現增 可能不執行2019-04-09 23:24
台達電 亞系外資目標價喊到195元2019-04-10 11:17
3月營收／宏碁、華碩 業績升溫2019-04-09 23:20
玉晶光 2月每股淨損0.28元2019-04-09 23:21
美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌2019-04-10 09:41
美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點2019-04-10 09:39
鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點2019-04-10 14:03
鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績2019-04-10 09:08
屏下式指紋辨識滲透率快速攀升 神盾、敦泰、匯頂受惠2019-04-10 11:16
IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間2019-04-10 08:33
前2月虧！Q1小賺？玉晶光軋空衰尾2019-04-10 14:27
台北權證講座／胡立陽：權證投資 掌握四心法2019-04-09 23:29
阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守2019-04-10 12:51
連2個月衰退後 華映3月營收大增175.8%2019-04-09 21:45
鈺太今年營運將大成長2019-04-09 23:17
權值股力挺 台股低檔翻升上漲16點收10,8682019-04-10 13:57
宏達電耕耘VR有成 股價大漲近9%2019-04-10 13:01
留言