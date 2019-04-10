親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

風紀股長免死？監督司法 需要的是盡責的媒體

日職／王柏融三打席還是內滾 火腿2：2軟銀

鴻海3月與Q1營收 皆創歷年同期新高

2019-04-10 19:13經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海（2317）今（10）日公布3月營收約為3,766.05億元，月成長41.8%，年成長7.9%，是歷年同期新高。累計今年首季營收達1兆563.32億元，年成長2.8%，也是歷年同期新高。

鴻海統計，今年3月單月以3C產品別來看，年增與月增排序，以消費電子最強，其次通訊，至於運算產品居第三。

鴻海營收3C
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

3月豐收 零壹噴量紅翻黑 精誠抗跌

2019-04-10 14:27

2王抗退 台股硬是擺尾翻紅漲16點

2019-04-10 14:27

鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守

2019-04-10 12:51

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

第二屆米其林受惠股出爐 雲品扛票房

2019-04-10 12:24

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

財報季啟動 美股進入業績驗證期

2019-04-10 09:56

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

證交所籲多辦法說 與投資人互動

2019-04-10 00:21

外資連七買 捧台股「雙王」

2019-04-09 23:27

權證爆量 認購紅火

2019-04-09 23:26

就市論勢／績優電子股 逢低布局

2019-04-09 23:24

太景、藥華藥 新藥收穫豐

2019-04-09 23:17

低基期生技 盤面熱點

2019-04-09 23:17

聖暉、朋億 上月營收倍增

2019-04-09 23:17

鈺太今年營運將大成長

2019-04-09 23:17

這四家上市櫃公司財報有問題 恐面臨下市櫃

2019-04-09 18:00

台股再創反彈新高 權證爆量相挺

2019-04-09 15:25

經濟解析／台股驚驚漲的五大題材

2019-04-09 14:52

資金行情不墜 保德信投信：台股多頭可期

2019-04-09 14:05

大立光法說暖身行情持續 台股上漲51點收10,851

2019-04-09 13:43

舉棋不定 無基之彈有機可趁？

2019-04-08 09:09

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！

2019-04-04 09:51

就市論勢／雲端、資料中心 帶勁

2019-04-03 00:00

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 16:57

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

外資連七買 捧台股「雙王」

2019-04-09 23:27

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

台積電3月營收797億元年減23.1% Q1達成財測目標

2019-04-10 13:46

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

低基期生技 盤面熱點

2019-04-09 23:17

上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高

2019-04-10 14:17

新光金體質轉佳 3月底每股淨值回升至14.25元

2019-04-09 19:45

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

雙鴻3月營收 創高

2019-04-09 23:20

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

中信金Q1獲利減幅縮至個位數 優於預期

2019-04-09 22:04

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

緯軟3月營收 攻頂

2019-04-09 23:21

太景、藥華藥 新藥收穫豐

2019-04-09 23:17

和鑫、牧德 四檔錢景佳

2019-04-09 23:27

3月營收／仁寶、英業達 創同期新高

2019-04-09 23:20

塑料看漲 國喬、台苯進補

2019-04-09 23:24

3月營收／友達+17.4% 群創+13.4%

2019-04-09 23:20

法人看好 誠美材逆勢抗跌

2019-04-10 12:02

臻鼎、台郡 布局長天期

2019-04-09 23:27

慧洋現增 可能不執行

2019-04-09 23:24

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17

3月營收／宏碁、華碩 業績升溫

2019-04-09 23:20

玉晶光 2月每股淨損0.28元

2019-04-09 23:21

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

屏下式指紋辨識滲透率快速攀升 神盾、敦泰、匯頂受惠

2019-04-10 11:16

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

前2月虧！Q1小賺？玉晶光軋空衰尾

2019-04-10 14:27

台北權證講座／胡立陽：權證投資 掌握四心法

2019-04-09 23:29

阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守

2019-04-10 12:51

連2個月衰退後 華映3月營收大增175.8%

2019-04-09 21:45

鈺太今年營運將大成長

2019-04-09 23:17

權值股力挺 台股低檔翻升上漲16點收10,868

2019-04-10 13:57

宏達電耕耘VR有成 股價大漲近9%

2019-04-10 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top