富邦金首季每股盈餘1.22元 續居金控每股獲利王

2019-04-10 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



壽險金控二大龍頭國泰金、富邦金今（10）日晚間相繼公布3月與第1季獲利數字，其中富邦金累計今年前3月稅後淨利124.47億元，每股盈餘(EPS)為1.22元，每股獲利還是高出國泰金的1.03元，由富邦金排名第一名寶座，至於累計整體金額，還是以國泰金的133.3億元高出一些，榮登總金額冠軍寶座。

國泰金今日晚間公布2019年3月及第1季獲利，自結3月稅後純益為49.5億元，較2月的36.9億元，成長34%，較去年同期的40.5億元，年成長22%。不過累計1~3月稅後淨利133.3億元，相較去年股債高峰時賺的231億元仍是衰退，每股盈餘1.03元，仍然低於富邦金的1.22元，暫時居亞軍。

主要子公司國壽3月獲利達到25.6億元，國壽發言人林昭廷副總表示，主要因為3月股票有實現一些資本利得，保障型商品相對去年第一季成長70%，初年度成本高一些，但淨值持續回升，截至3月底止淨值甚至創下歷史新高紀錄達到4750億元，較去年底成長了快1190億元。同時潛在未實現損益也全數轉正後持續上升，從上月300多億元到現在已達400餘億元，而攤銷後成本計算AC部位，也超過150億元，外匯準備金3月回收6億元後總餘額還有200億元左右。國泰世華銀行3月稅後淨利21.9億元。本月維持高活存比， 存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

至於富邦金方面，公司表示，3月自結稅後淨利44.51億元，較去年同期成長1%，累計今年前3月稅後淨利124.47億元，每股盈餘(EPS)為1.22元。主要子公司方面，富邦人壽2019年3月稅後淨利為11.82億元，累計前3月稅後淨利30.59億元，保費收入大幅成長使承保相關支出較高，經常性收入穩健增加。今年前3月初年度保費收入（First Year Premium）達646億元，較去年同期成長34%；總保費收入（Total Premium）為1,604億元，較去年同期成長14%。

台北富邦銀行3月稅後淨利19.45億元，較去年同期成長26%。由於金融市場操作與手續費收入帶動收益成長，累計前3月稅後淨利60.36億元，較去年同期成長21%。北富銀資產品質維持穩健，2019年3月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為767%。

富邦產險2019年3月稅後淨利5.22億元，較去年同期成長43%。累計前3月稅後淨利11.89億元，承保業務及投資績效皆維持穩健。簽單保費收入較去年同期成長8%。富邦證券2019年3月稅後淨利2.75億元，累計前3月稅後淨利為7.39億元，較去年同期大幅成長117%，主要受惠市場行情反彈帶動資本市場利得提升。