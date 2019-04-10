承業醫首季營運旺 今年可望逐季走高

2019-04-10 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



承業醫（4164）今年首季營運大躍進，10日公告3月營收約2.71億元，年增72.6%，首季營收約6.3億元，年增56.09%，首季營收創上市以來新高紀錄。

承業表示，本月因大型醫療設備銷售成長，另外租賃的收入也同步成長，加上勞務（醫療設備維修保養）收入也不俗，推升3月營收走高。法人預期，承業醫首季是傳統淡季，展望今年第2季與下半年，逐季營運都可望有更佳的表現。

承業去年營運也不錯，該公司指出，由於兩岸的醫療設備銷售、租賃業務同步成長，讓去年稅後純益達到3.23億元的佳績，每股稅後純益（EPS）也有2.32元，今年繼續拚兩位數成長。法人預期，承業今年全年營收有機會跳上30億元大關，獲利也可望同步攀升。

承業去年全年營收約25.07億元，較前年成長近兩成，創下歷年最佳表現，承業表示，2018年營收成長主要是來自高階放射醫療設備的銷售與租賃，再加上醫管服務收入也較2017年提升。

此外，承業在產品品項以及醫管合作客戶皆持續增加的帶動下，今年在海外醫管服務、放射腫瘤治療合作案啟動下，營收有機會繼續創高。以此動能推估，承業今年EPS有機會挑戰3元，續寫佳績。

在海外醫管服務方面，承業說，公司在此之前「一站式全面性醫療管理服務」商業模式，已複製輸出到中國大陸與印尼，去與印尼Mayapada集團成為夥伴關係，雙方攜手搶攻印尼醫療市場的計畫已經啟動。

另外，承業與日本櫻十字集團在台合作的長照有關規劃，現正積極進行中，關鍵的「選址」也已經有腹案，將尋求適當時機，全面擘劃搶進台灣長照市場。