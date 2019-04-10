美時3月營收不如預期 全年展望不變

2019-04-10 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



美時（1795）公布2019年3月自結合併營收，約5.98億元，較去年同期增加18.9%，累計第1季營收約22億元，年增47.7%，唯相較於2月的營收逾10億元，則明顯呈現消退。美時表示，對今年公司營運展望並未改變。

美時表示，3月營收因旗下戒毒舌下含片Buprenorphine/Naloxone的原廠Indivior祭出各種市場手段，導致患者轉換藥物的速度減緩。美時說，美國司法部已經正式對Indivior在醫療市場使用的若干疑似非法的手段，進行官方的調查並起訴的行動，有望導正美國管制藥市場過去的負面銷售作法。

美時表示，首季的業績表現主要受惠於非亞太區的國際業務高速成長，除了部分外銷品項授權金認列，最重要的事件為Buprenorphine/Naloxone舌下含片自2月下旬於美國上市，基於穩健保守原則，公司以終端狀況認列營收。

美時於美國的商業夥伴艾威群判斷市場仍在初步形塑階段，因該品項屬管制藥物，市場動態與其他專科處方藥明顯有別，依市況判斷，價格符合公司預期，而藥品「轉換的臨界規模」約需六個月的時間，換言之，下半年營運可望逐漸回到2月的營收數字。

艾威群已與美國學名藥市場三大客戶之一建立緊密合作關係，該客戶通常佔有美國學名藥市場1/3的份額，因此美時對Buprenorphine/Naloxone舌下含片的商業價值看法未改變，並會密切觀察自其他藥物轉換至此主流療法的新病患持續增加的狀況。