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經濟解析／台積電下周法說在即 法人關心這十個議題

2019-04-10 17:38經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電(2330)首季營收達標，走過法人口中的今年谷底，下周（4/18）的法說會，台積電將釋出的訊息已成為市場高度關注的焦點，法人聚焦財報、本季展望及全年預測、資本支出、5奈米及7奈米製程、半導體產業看法、客戶庫存等十大議題；多家外資都已調高評等及目標價，法人認為，除非還有預期外的利空，台積電今年最壞狀況已過，可以伺機找買點布局。

台積電首季營收2187.04億元，季減24.52%，年減11.8%，表現符合預期，順利達成調降後的財測目標，影響台積電第1季營運的因素，除了總體經濟趨緩、挖礦需求疲軟、智慧手機市場需求不佳、供應鏈庫存去化等之外，還有晶圓報廢事件的衝擊等。

根據台積電先前釋出的訊息，對今年半導體景氣看法保守，預估今年不含記憶體的半導體產業成長1%；預估晶圓代工僅持平；台積電預估今年將微幅成長1~3%；台積電首季業續下滑，預期在法說會上，法人首要關心的是今年的營運目標是否調整，另外，首季的財報表現、第2季的展望，也是重要的觀察指標。

近期市場盛傳華為拉貨積極，將可望進一步挹注台積電的第2季營運，另外，台積電第2季將補足首季晶圓報廢事件的出貨，加上遞延出貨效應，法人推估台積電第2季營收取中間值來推算，季增約可達8%，同時可望較去年同期小幅成長；隨著營收的增溫，法人預估第2季毛利率也將回升。

台積電法說將會公布第1季財報及第2季展望，包括首季獲利、本季展望的營收、毛利率、營益率都是重要的觀察指標；另外，資本支出是否調整，也在法人十大聚焦重點中。

台積電已宣布5奈米已進入試產，包括試產及相關的應用，還有7奈米的客戶是否會轉進採用5奈米製程，預計將是法說會的重要焦點議點；當然，今年重要亮點的7奈米進展，下半年客戶的採用情況等，也吸引法人高度關注。

除了先進製程的進展之外，法人指出，成熟製程包括28奈米、40奈米的供需變化；矽晶圓狀況；半導體產業看法；智慧手機、車用、IOT、高速運算等應用的接單；客戶庫存等議題，也都是產業及未來發展的重要指標。

台積電今年來股價持續走高，漲幅逾23%，股價寫下半年來的波段高點，外資近期也陸續調高評等及目標價，給予台積電正面評價，法人指出，第1季應該就是台積電今年的谷底，最壞狀況可說是已經過去了，除非還有預期之外的不利消息衝擊，否則股價下檔空間並不大，可以伺機找買點進場布局。

台積電奈米營收
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