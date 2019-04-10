東台3月營收 月增、年增均逾五成

2019-04-10 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



工具機大廠東台（4526）今（10）日公布3月營收12.82億元，月增51.1%、年增56%，第1季合併營收29.52億元、年增37.5%，單月及單季營收表現同步亮眼。

東台表示，除受惠中國大陸4月起調降增值稅，帶動子公司蘇州東昱精機營收表現亮眼外；台灣子公司榮田精機、譁泰精機及奧地利子公司ANGER出貨亦暢旺。

就集團整體營運看來，來自工具機營收占88%，電子設備營收占比12%。在產品應用面表現上，第1季汽機車產業約占營收45%、電子業約占12%；航太業占8%。

至於市場面表現，第1季仍以台灣、大陸為主要市場，約占53%，亞洲其他地區約25%，至於歐美地區則占20%。

在市場拓銷面，東台電子事業部於3月19日至21日參與上海「中國國際電子電路展覽會」，提供全方位的印刷電路板鑽孔製程資訊給客戶，並展出「數控鑽床」與新一代「CO2雷射鑽孔機」。

隨著5G時代來臨，針對5G基地台電路板的大檯面鑽孔機需求逐漸攀高，展會中即接獲多家客戶訂單，預計4至5月完成出貨。

蘇州東昱將陸續參與4月12日至15日「廈門工博會」、4月15日至20日北京「中國國際機床展」，兩場展會均展出東昱在地生產的產品，以極佳的產品性價比，逐漸為中國市場的營運加溫。

另外，東台集團為深耕歐洲市場，也在法國、瑞士展開一系列行銷活動，分別於法國及瑞士舉辦技術研討會，帶給歐洲客戶最新的智慧製造解決方案；全新的法國展示中心也訂4月下旬開幕，就近提供客戶產品與服務。