岱宇3月營收5.8億元 單月、單季攻歷年同期新高

2019-04-10 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



全球前三大健身器材廠岱宇（1598）今（10）日公布3月合併營收5.8億元、年增18.6%，連續三月改寫歷史同期新高記錄；第1季合併營收17.8億元，亦較去年同期成長17.2%，創歷史同期新高。

岱宇3月營收表現亮眼，主要受惠家用與商用健身器材出貨明顯提振。SOLE品牌今年新改款健身器材，除大眾市場XTERRA品牌在Amazon電商平台銷售展現強勁動能，北美主要通路客戶Dick’s亦保持良好拉貨水準。

另一方面，聚焦商用健身器材領域的SPIRIT品牌，銷售仍保持雙位數成長，再加上Jonny G新飛輪商用系列產品，於北美、歐洲等地區訂單出貨挹注。

展望第2季，岱宇維持審慎樂觀看法。第2季為健身器材傳統出貨淡季，但看好SOLE品牌新改款產品銷售表現，以及XTERRA品牌在Amazon電商平台持續熱銷，有機會吸引其他通路合作契機，挹注家用健身器材銷售動能。

另一方面，醫療復健領域將有望隨著飛利浦品牌授權效益發酵，以及CogniBike醫療復健器材訂單，隨著日本長照法規完成修正，將逐步於第2季恢復拉貨表現，有助淡季不淡。

岱宇表示，今年持續看好在家用、商用與醫療復健領域拓展效益發酵，整體接單表現有機會優於去年水準，不僅商用健身市場透過完善產品線、品牌資源整合，還有全球行銷參展等策略，可有效提升集團在商用健身的市占。

尤其，XTERRA品牌成功打開大眾家用健身市場銷售，第1季出貨台數較去年同期大增22%，受惠產品熱銷，亦帶動Amazon持續追加採購訂單。

在醫療復健方面，岱宇年初與國際知名品牌飛利浦共同發表醫療復健新品，亦於北美地區正式展開銷售，並陸續規劃於其他地區布局銷售，帶動整體營運保持良好成長力道。