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裕隆：兩岸車市銷售跟去年差不多

2019-04-10 15:39經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

裕隆（2201）今（10）日法說，協理李建輝針對汽車市場、裕隆土地開發及品牌計畫都進行說明。國內車市預估2019年整體汽車銷售量約43萬台，中國大陸整體汽車市場銷量約2,810萬台，兩地的汽車銷售預估都與前一年度差不多。

針對新店裕隆城開發，李建輝指出，業務區已於2017年第2季動工，預計將在2023年第2季取得使用執照，2024年開始營運。商業區樓地面積約6.6萬坪，樓層規劃B5-40樓，B1-7樓為商場，B2-B5為停車場，8-40樓為住宅，預計2020年第3季公開銷售。

住宅區的樓地板面積4.6萬坪，樓層規劃B5-46樓，住宅區B1-B5為停車場，1-46樓為住宅，預計2019年下半年取得建築執照。

至於裕隆集團的品牌-納智捷推動，李建輝也表示，2019年推動「八、四、三」計劃，八大新物種、四大新營銷模式、三大CSR活動，預估年銷售目標1.2-1.5萬台，2019年推出M7、S5 GT及GT220、全新車型URX，納智捷斥資71.37億元，向華創車電購入包括兩款車型、全新共月底盤與高性能共用引擎等技術資產。

全面強化納智捷兩岸汽車市場競爭力，未來多款新車都將在模組化平台與共用動力系統的基礎上開發，也能替他廠商提供新解方案。

對於車市展望，李建輝表示，根據2019年台灣經濟成長率，中經院及台經院分別預估2.12%及2.18%，而主計處針對2019年度經濟成長率概估為2.27%，經濟成長趨緩。

展望今年市場雖然多款新車將陸續改款上市，但受到汽車汰舊換新補貼政策效益遞減影響，加上總統大選將近，美中貿易戰的不確定因素，預估2019年整體汽車銷售量約43萬台，與2018年42.3萬台相近。

至於中國車市看法，中國經濟變化也加大，環保治理趨嚴，國六排放標準提前實施等產業下壓力，加大減稅規模，以及持續優化新能源車補貼結構，促進農村汽車更析換代等行業政策陸續出台，有利維持內需汽車消費，預估2019年中國大陸整體汽車市場銷量約2,810萬台，與2018年相近。

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