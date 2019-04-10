台塑四寶Q1賺308.93億元 比前季爆炸成長6.6倍

2019-04-10 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



國際油價回穩，「台塑四寶」今（10）日公布第1季自結財報，合計四家公司上季稅後總共賺進308.93億元，比起去年第4季的谷底爆炸成長6.6倍，不過仍較去年同期的566億元大幅縮水45.4%。

去年第4季受到美中貿易戰的烏雲籠罩，下游加工廠拉貨急凍；加上國際油價暴跌，布蘭特原油價格從每桶86美元一度跌破50元大關，石化原料跟跌，台塑四寶面臨高價庫存去化壓力，造成獲利瞬間壓縮，台塑四寶去年第4季合計稅後純益僅40.7億元，比起第3季的769.17億元大幅縮水94.7%。其中台塑化更是驚見虧損。

不過隨著年初以來國際油價緩步墊高，加上貿易戰的緊張氣氛逐漸消散，「台塑四寶」今日公布的第1季獲利「回神」。

台塑第1季稅後純益81億元，年減31.8%，但比起去年第4季大幅成長2.54倍，換算每股稅後純益1.28元。

南亞第1季歸屬母公司稅後純益50.5億元，較去年同期大幅縮水62.4%，但比起去年第4季成長16.6%，換算每股稅後純益0.64元。

台化第1季歸屬母公司稅後純益85.17億元，比起去年第4季的谷底大幅彈升4.19倍，但比起去年同期衰退34.3%，換算每股稅後純益1.46元。

台塑化第1季歸屬母公司稅後純益92.26億元，年減28.8%，但比起去年第4季淨損41.78億元成功「轉虧為盈」，換算每股稅後純益為0.97元。

第2季工作天數恢復正常，加上鞋材、營建、汽車、家電等行業進入傳統旺季，台塑四寶本季營運有望再上一層樓，回到正常的營收及獲利水準。