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鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
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美股周二下挫，拖累台股今（10）日表現，早盤開低後走勢震盪，股王大立光、權王台積電走跌，中斷上漲攻勢，由鴻海（2317）帶領具有個股題材及營收表現亮眼個股撐盤，盤中一度下探至10,815.61點，但台積電尾盤奮力拉抬，以平盤作收，大盤指數也翻紅上漲，終場以10,868.14點作收，上漲16.54點，再創半年高點，成交量1,284.66億元。

美國總統川普釋出將對歐盟商品加徵關稅消息，美歐貿易關係趨於緊張，加上國際貨幣基金（IMF）再度調降全球經濟成長預測，衝擊美股周二表現，道瓊工業指數大跌190.44點，以26,150.58點作收；那斯達克指數下跌44.61 點，收在7,909.28點；S&P500 指數下跌17.57點，收在2,878.2點；費城半導體指數收跌16.86點，以1,464.52 點作收。

台股今日逢周選擇權結算，加上美股大跌的拖累，早盤以10,839.93點開出，下跌11.67點，股王大立光以平盤4,850元開出，終場收4,770元，下跌80元。

權王台積電以253元下跌1元開出，尾盤一度翻紅至254.5元，終場收在平盤254元；鴻海以82.9元小紅開出，成為多頭指標，終場收83元，上漲0.5元。

大立光在法說會前漲勢休息，盤面上以個股題材及營收亮眼股表現較搶眼，光學股走勢不同調，玉晶光下跌，但揚明光及亞光則是上漲，云辰受惠於基亞新藥授權消息的激勵，兩檔股票今日再亮燈攻上漲停，拉出第2根漲停板。

台股早盤開低後一度下探後再往上拉升，縮小跌勢，尾盤翻紅，一度拉升至10,875.65點，終場收紅；法人指出，目前多頭續航力道仍在，從技術面來看，還是多方強勢控盤，上市櫃3月營收今日將全數公告，後續基本面表現值得觀察，另外，美國財報周所釋出的消息，也將牽動美股的表現。

台積電美股
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