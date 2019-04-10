基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



基亞生技。擷自googlemap 分享 facebook 基亞（3176）曾經是引領生技業的話題，多年前PI-88解盲失利後，基亞連跌19根跌停，連帶許多生技股也受波及而重挫；昨天開始基亞生技公布OBP-301(Telomelysin)授權後，昨天股價直接跳空攻漲停，今天再度出現第二根漲停，股價來到74元，委賣量近12萬張。

基亞正式與日本Oncolys共同開發的抗癌新藥OBP-301（Telomelysin）授權金高達500億日圓（換算約新台幣140億元），激勵基亞今天出現第2根漲停，委買量達12萬張，再度出現瘋狂搶買的情況。

基亞這次功授權總金額高達新台幣140億元，這個消息一出再度讓國內的生技圈、證券震撼，股價再度上演量漲停，基亞這些年大起大落，成功授權後，營運出現大翻轉，讓外界再度見證到生技業的另一種驚奇。

雖然基亞也表示，依生物醫藥授權交易慣例，授權案之授權金為分次收取，簽署本授權合約不保證授權金總額500億日幣皆可收取，須在合約所約定的條件或哩程碑實際達成時方才收款，今天依舊吸引買盤搶進。

依據基亞與Oncolys在2008年簽署的「策略聯盟與授權合約」，基亞可享有約三分之一的利益，因此500億日圓（約138.46億台幣）授權案，基亞可享有約新台幣46.15億元授權利益。