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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

大同公司。 聯合報系資料照
大同公司。 聯合報系資料照
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立法院財委會今（10）日上午到期交所考察，立委施義芳指出，華映綠能即將下市，影響31萬股民，接下來就是尚志，每股淨值0.84元，負債比91%，金管會跟證交所難道不能有所作為，只能眼睜睜的看著淨值變負數後下市？

金管會主委顧立雄表示，大同相關集團部分，被放到財務重點專區，華映是100年5月，綠能及尚志是103年9月放入重點專區。

變更交易方式方面，華映在101年5月變更交易方式、綠能是去年11月，尚志則是今年3月22日。

顧立雄表示，在淨值變負值、終止上市前，一般都會有漸進式處理措施，至於證交所新採取的退場機制，在淨值低於股本四分之三、或財報會計師出具繼續經營存在重大不確定性。

這兩類的話，一方面繼續維持分盤集合競價，或變更交易方式以外，會給三年改善期間，若未改善，在停止買賣六個月後，就會終止上市。

施義芳表示，尚志去年第3季還有10.72元，綠能出事後才變成0.84元，約十倍。

證交所總經理簡立忠表示，尚志因投資綠能股權很多，綠能下去，尚志變更交易後就跌停下去，除了主委說的逐步變更交易、放重點專區、加強投資或資訊揭露外，關係企業或母子關係，應收帳款或背書保證的加強揭露，也持續強化中，未來公開資訊觀測站資料會多一點，母子公司資金貸與、背書保證的資訊揭露都會揭露。

施義芳表示，證交所既已改變下市遊樂規則，現在就應執行。顧立雄表示，新的規則也是有一個改善期，若沒有改善，才停止買賣，六個月後才終止上市。

施義芳表示，六個月後淨值就變負的了。他說，大家可以去調國會錄影，他很早就講華綠、綠能會下市，很準，下一檔就是尚志，「你們都沒有處理，眼睜睜看它下市。」

證期局長王詠心表示，股票下市前仍要提供一段期間流通性，否則股民要賣賣不掉，在未達下市前，因淨值已低於3元，採取變更易方法及分盤交易，提醒投資人風險，新制仍給公司三年改善期，因公司能有機會調整業務，希望能激勵三年內改善財務狀況，三年期間因列財務重點專區，要求加強資訊揭露，交易面因分盤交易，交易速度慢，提醒投資人注意這檔股票有風險。

綠能證交所華映
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