法人看好 誠美材逆勢抗跌

2019-04-10 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）因會計師出具保留意見，本周打入全額交割，不過董事候選名單出爐，經營權之爭有望落幕，加上偏光片第二季漲價話題，吸引買盤積極進場，激勵股價表現。誠美材今（10）日無懼台股大盤走弱，股價延續氣勢，帶量上攻，盤中最高一度漲至13.25元，漲幅超過4%，領軍偏光片類股抗跌。

誠美材受惠偏光片需求緊，今年營運升溫，累計前兩個月合併營收26.13億元，年增62.6%。然而，誠美材因經營權動盪，導致銀行額度遭凍結，日前逼不得已申請債務協商，以求度過難關。為徹底解決問題，誠美材將在4月26日召開臨時股東會，改選七席董事，候選名單中，除了誠美材董事長何昭陽為首的公司派，另大股東群創也提出二董二獨董參與。

誠美材經營權之爭有解，吸引三大法人加強力道挹注，近五日三大法人買超8,801張，替其股價添支撐。其中，外資最積極買進，近五日買超6,355張，近期連三買，持股比例從3月底14.7%，提升至15.9%；自營商也連三買，近五日買超2,446張。

隨面板廠新產能大開，偏光片去年至今，供需漸緊，誠美材已針對部分客戶漲價。誠美材目前產線均為滿載，孫公司昆山之奇美的2.5米超幅寬產線，預計今年第4季開始試產，搶攻中國大陸65吋以上大尺寸電視商機，先前已通過1.1億美元增資案，支應新產線資本支出。