美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇。報系資料照 分享 facebook 美股周二受到美歐貿易關係緊張等因素影響下挫作收，道瓊工業指數大跌190.44點，台股今（10）日逢周選擇權結算，早盤以10,839.93點開出，下跌11.67點，股王大立光（3008）以平盤開出，權王台積電則是下跌表現，鴻海小紅開出，蘋概三王呈現休息，壓抑大盤指數連假後上漲的走勢。

美國總統川普釋出將對歐盟商品加徵關稅，加上全球經濟成長放緩等因素影響美股周二表現，道瓊工業指數大跌 190.44點，跌幅0.72 %，以26,150.58點作收；那斯達克指數下跌44.61點，跌幅0.56%，收在7,909.28點；S&P500 指數下跌17.57點，跌幅0.61%，收在2,878.2點；費城半導體指數收跌16.86點，跌幅1.14%，以1,464.52 點作收。

美股收黑，拖累台股早盤開低，早盤一度下滑至10,816.47點，下跌35.13點，大立光以4,850元平盤開出一度拉升4,865元紅盤，但賣壓加重下翻黑；台積電以253元下跌1元開出後再往下跌；鴻海以82.9元開高，早盤力守在紅盤。

盤面上以營收表現佳或是個股題材表現為主，云辰受惠於基亞新藥授權消息的激勵，兩檔股票今日再亮燈攻上漲停，光學股的揚明光、智原、等營收表現好也帶動股價上漲，波力-KY、勝悅-KY則是亮燈漲停。

台股早盤開低後一度下探後再往上拉升，縮小跌勢，指數往上回到10,841.48點，法人指出，10,800點是重要的攻防戰，如果可以守穩在10,826點之上，多頭續航力道仍在，從技術面來看，目前仍是多方強勢控盤。