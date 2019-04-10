今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



台股盤前重點掃描。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一、標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

美國股市18個月以來最長的連漲走勢在周二劃下句點，市場憂心全球經濟成長放緩，而美歐貿易又掀爭端。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.6%至2,878.24點，創下3月22日以來最大跌幅，終止連八天漲勢。道瓊工業平均指數下跌190.44點，跌幅0.7%，那斯達克綜合指數下跌0.6%。

二、外資連七買 捧台股「雙王」

股王大立光、權王台積電法說會將至，外資紛紛出具看好後市報告，總計已有七家外資喊大立光目標價至5,000元，十家外資給予台積電正面評價。雙王領軍帶領台股昨（9）日再創波段高點，外資更連續七天買超台股。

三、台股造市 擬設小額交易平台

擴大台股量能，臺灣證券交易所研議建置「小額股票交易平台」，開放盤中零股交易，以吸引年輕人參與台股，活絡零股交易；並研議對低流動性股票，採行造市制度，以解決流動量不足「殭屍股」問題。

四、陸將淘汰挖礦業 衝擊台系鏈

中國大陸發改委最新發布《產業結構調整指導目錄》，將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業。業界憂心，此舉將進一步打擊虛擬貨幣後市，衝擊創意、世芯-KY、微星、技嘉、撼訊等挖礦族群。

五、新iPhone 擬搭載三鏡頭 台廠樂

市場傳出，今年下半年蘋果推出新一代iPhone，其中兩款搭載OLED螢幕機種可能搭載三顆鏡頭，市場看好多鏡頭趨勢成形，鏡頭供應商大立光及玉晶光受惠大。

六、被動元件廠 3月營收回神

被動元件廠3月營收明顯回溫，華新科受惠擴產效應顯現，以28.08億元改寫歷史同期新高，月增27.2%；華新科子公司信昌電月增二成至4.42億元；國巨月增13.4%，為35.15億元；禾伸堂月增45.5%，達11.43億元。

七、低基期生技 盤面熱點

資金行情續航，台股昨（9）日再創本波上漲以來新高，類股輪動快速，獲得鉅額授權金利多的基亞（3176）跳空漲停，帶動國光、展旺等基期相對偏低生技族群走勢強勁，扮演盤面短多指標。