中信金Q1獲利減幅縮至個位數 優於預期

2019-04-09 22:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控9日晚間公布自結獲利，今年3月份稅後純益36.82億元、年增2.6%；累計今年前三月稅後純益110.74億元、年減9.4%，累計每股稅後純益為0.57元。

去年第1季股市表現好，銀行財富管理業務佳，外資圈原本預期，國內銀行為主的金控，今年首季獲利衰退幅度至少一至二成。

今日晚間公布數字顯示，中信金的稅後純益衰退幅度，持續改善；從今年1月份年減36.9%、前二月年減14.5%，到前三月，減幅進一步縮至9.4%。

中信金控資深副總邱雅玲表示，中信金首季獲利年減9.4%，主因去年認列遞延所得稅利益，加上第1季有幾個大的企金個案提列備抵呆帳。

中信金核心子公司中國信託商業銀行3月稅後純益28.59億元、年增4.9%，前三月稅後純益82.86億元、年減9.4%。

邱雅玲表示，中信銀行3月獲利佳，因美元去年一整年的升息效應浮現，以美元為主的外幣利差擴大，加上海外業務為中信銀的策略發展重點，海外分子行外幣放款持續成長。

另家子公司台灣人壽3月稅後純益10.76億元、年增52.2%；前三月稅後純益27.69億元、年增0.8%。

邱雅玲表示，台灣人壽3月因股債市回穩，有較多的股債處分利益，另外，美元債券利息收入也隨投資部位擴大而增加。

儘管台灣人壽的避險成本增加，但因增加的金額少於預期，加上今年前二月不像去年有目標到期債券基金保單上架、支付的佣金減少，也讓台壽首季稅後純益較去年同期成長。