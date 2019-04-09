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漢來美食Q1營收10.5億元 創歷年同期新高

2019-04-09 21:45經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

漢來美食（1268）公告3月單月營收2.95億元，較去年同期的2.79億元，增加超過1,600萬元，年增5.87%；今年第1季累計營收10.48億元，較去年同期第1季9.79億元增加6,900萬元，年增率7.04%，單月、單季均創歷年同期新高。較去年第4季營收8.61億元更成長21.72%。

漢來美食業績創高主要受惠於去年度的展店效益，由於台中及台北大直名人坊業績均順利達標，去年中台南開幕的上海湯包分店營收表現更是十分優異，加上第1季是餐飲消費旺季，在新市府上任後，餐飲相關活動暢旺，消費氛圍熱絡，更有助推升漢來美食營收。

進入今年第2季，漢來美食旗下餐飲品牌將繼續拓點展店，去年展店順利且口碑好評連連的香港米其林餐廳名人坊，5月可望在台北敦南SOGO百貨再開出1家，總店數已達到台北2家、全台5家的規模，這也是漢來美食集團展店品牌中，展店獲利最穩定、口碑最好的品牌之一。

漢來美食集團金雞母「漢來海港」餐廳繼去年底創始店高雄漢來店成功改裝升級後，今年繼續其他分店的升級改裝動作，3月著手的台中廣三SOGO店，預計可趕在5月初完工，以嶄新面貌及升級版菜色跟愛好漢來海港的消費者見面。

2月採合資方式於泰國曼谷開出的海港品牌第10家分店，也已順利步上營運軌道，穩定增加來客數。漢來美食表示，這是國內餐飲集團將大型海鮮百匯自助餐廳的成功經驗複製到東南亞的首例，在與合作夥伴泰國正大集團良好的合作默契下，未來也將持續展店。

漢來美食營收餐飲
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