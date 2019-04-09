鈺齊產能持續開出 第1季營收創歷史同期新高

2019-04-09 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



戶外功能鞋製造大廠鈺齊（9802）今（9）日自結3月合併營收7.85億元，月增40.2%、年增35.2%，為歷年3月營收同期次高；第1季合併營收25.78億元、年增19.2%，創歷史同期新高。

鈺齊表示，越南、柬埔寨廠產能持續開出，在東京奧運效應提前發酵，運動休閒產業景氣持續暢旺帶動下，第1季整體營運維持雙位數年增表現，進一步展望秋冬季鞋款產銷狀況，在整體稼動率維持高檔水準下，營運成長動能充沛。

鈺齊說，每年3、4月雖處季節交替的出貨淡季，但在產能持穩擴增，以及產銷調配有成下，再加上生產效能逐漸提升，集團整體接單能力已見明顯增長。法人則估，鈺齊第2季營收應可維持二位數增長，有機會續創單季同期新高。

據了解，鈺齊越南及柬埔寨等非大陸產區產值占比，已從2018年初的54%，到2018年底提升至60%，今年第1季更逼近至65%左右，預估越南總產值在今年可望首度超越中國大陸。

另外，大陸廠今年過年後的返工率優於往年，也讓大陸廠的產能維持穩定成長。

法人指出，除了新產能持續開出，鈺齊今年新增3至4個新品牌，包含美國Dickies、美國Black Diamond，以及瑞典的Icebug，並陸續進入量產階段，將推升今年營收持續成長。

目前，鈺齊除了台灣雲林營運總部外，還包含福建泉州、越南河內、福建長汀、湖北襄陽、柬埔寨、越南海陽等六個生產基地。

鈺齊未來將以中國大陸、越南及柬埔寨三地，各占集團三分之一產值，訂為中期營運規劃目標。