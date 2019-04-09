撼訊列警示股 2月每股淨損0.27元

2019-04-09 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



撼訊今（9）日公告2019年2月單月稅後淨損907萬元，較去年同期稅後純益7,059萬元，由盈轉虧，2月單月每股稅後淨損0.27元，去年同期的每股純益（EPS）為2.33元。

撼訊也公布2019年合計1、2月稅後淨損1,938萬元，較去年同期稅後純益1.96億元，由盈轉虧，2019年合計1、2月每股淨損0.58元，去年同期的EPS則為6.48元。

撼訊2018年第4季稅後淨損1.40億元，較前一年同期稅後純益9,326億元，由盈轉虧，2018年第4季每股淨損4.21元，前一年同期的EPS為3.08元。

撼訊獲利大幅衰退，主要是挖礦熱潮自2018年下半年快速下降，使得該公司的業績跟著明顯減少。撼訊自2018年第3季開始由盈轉虧，2018年第3季每股淨損1.34元，2018年第4季每股淨損進一步擴大到4.21元。

撼訊自2018年下半年以來，積極轉型，全力拓展挖礦以外的商機，並推出全方位顯示卡，並應用在航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

撼訊近期參加2019 Japan IT week ESEC，展示工業電腦專用顯示卡，以及採用Xilinx FPGA的可程式化加速運算卡，提供全方位的影像處理應用方案，以拓展挖礦以外的顯示卡商機。

撼訊說，該公司採用工業級元件生產的工控專用顯示卡，具備高效能、低功耗特性，廣受國際工業電腦大廠肯定，滿足工控市場要求的穩定供貨，以及在規格上對於各種尺吋及嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。