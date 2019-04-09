勤誠3月營收5.6億元 月增45.5%

2019-04-09 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



伺服器機殼廠勤誠（8210）今（9）日公告業績今年3月營收5.6億元，月增45.5%，年增2.1%，業績表現不俗；勤誠表示，上月營收成長主因來自美國客戶訂單增長。

勤誠今年首季營收15.60億元，年增12.31%，營運穩健成長。勤誠表示今年全球經濟成長預估放緩，不過伺服器需求仍持續成長，公司在保守中帶樂觀，上半年成長預期不變。

展望未來，勤誠表示，公司產品高度客製化，並參與各陣營下一代伺服器處理平台的機箱設計，能隨時因應市場需求變化外，公司在5G應用興起的邊緣運算（Edge Computing）也已布局，與相關工業電腦廠策略聯盟，未來將可取得先機。

勤誠為伺服器機殼大廠，在全球伺服器機殼市占率約17%，勤誠總經理陳亞男日前於法說會上指出，公司今年設立三大目標，第一是未來三年每年營收均雙位數成長，其次是維持股東權益報酬率達20%以上，第三是承諾維持60%以上股利發放率。

陳亞男認為，全球伺服器出貨量每年持續成長，但近年來中國大陸市場開始放緩，勤誠仍繳出佳績，主因提供客戶模組化產品，能讓客戶在最少修改下，也能達到客製化的應用。

因應美中貿易戰可能的變化，勤誠備好應對方案，將部分產線移回台灣，未來將視客戶需求調整出貨地區，以降低營運風險。此外，5G商轉帶動AI、IoT應用擴大，預料將刺激數據中心新一波需求，產業長期穩定成長，勤誠將同步受惠。