緯軟3月營收 創歷史新高

2019-04-09 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



資訊委外服務商緯軟（4953）今（9）日公告上月業績，受惠工作天數增加以及市場需求增溫，今年3月營收4.49億元，月增12.1%，單月營收創歷史新高，業績表現令人驚艷。

緯軟今年3月營收年增57.2%，連續4個單月營收站穩在4億元以上，累計今年首季營收達12.85億元，年增57.2%，同創歷史同期新高。緯軟本季營運強勁的主因來自市場對資訊委外服務需求增加，加上該公司服務到位，訂單表現優於預期。

資訊委外服務產業即俗稱的「軟體外包」，舉凡銀行的客戶理財系統、電商的金流系統、科技廠的採購系統、人資系統等，均屬於軟體系統重要的一環。資訊委外服務商承接企業主的專案，為客戶架構所需的客製化系統及後續維護。

緯軟看準數位轉型浪潮帶來龐大資訊委外服務商機，主攻軟體技術顧問、資訊委外管理、業務流程委外及產品全球化服務等業務，是台灣唯一上市櫃的專業資訊委外服務業者。據悉，緯軟主要動能來自大陸、台灣成長雙引擎，客戶產業別集中於IT互聯網+、金融、電信及製造業，今年仍將持續深耕相關市場。

根據資策會分析報告，全球資訊服務市場成長走勢平穩，預估2018年的市場規模可達4,786億美元，2020年時則可達5,104億美元，平均年成長率3.6%。

若以台灣市場來看，2018年台灣資訊委外市場規模約新台幣363億元，2020年可達379億元，年成長率2.7%，雖然略低於全球成長率，但估計後續仍會加緊直追，而緯軟營運表現則有望跟著產業趨勢同步成長。