這四家上市櫃公司財報有問題 恐面臨下市櫃

2019-04-09 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



包括蘋果西打廠商大飲公司等四家財報有問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 金管會今（9）日公布上櫃公司去（107）年度財報，華電、清惠、長天等三家未如期出具財報，連同大飲，財報會計師出具無法表示意見，被要求重編，共有四家財報有問題，若不如期提出或補正，恐面臨下市櫃命運。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，到今年4月1日上市櫃公司應申報家數共計1,702家（含第一上市櫃），除上市公司華電及清惠光電，上櫃公司長天，未如期出具107年度財務報告外，其餘公司均在規定期限內完成公告申報。

證期局表示，未出具財報的原因，華電是因轉投資利百代建設有重大風險，公司跟會計師處理上有不同意見。

清惠則是因公司內部勞資糾紛，自結財報無何如期提出。

華電、清惠4月8日已暫停交易，依規定，若無法如期提出財報，11月將終止上市。

至於上櫃公司長天，因公司人員已離職差不多，1月16日會計師主動終止委任，財報出不來；已從1月21日暫停交易，若未如期提出財報，預計9月初終止上櫃。

此外，上市公司大飲財報，因會計師出具無法表示意見，主管機關已發函要求20天內重新提出財報；蔡麗玲表示，大飲4月8日已暫停交易，若未如期提出財報，預計11月終止下市。

至於大飲獨董，蔡麗玲表示，因初步來看獨董曾在有業務往來公司擔任職務情況，是否有此情形，已請證交所進一步了解中。