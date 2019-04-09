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臺灣企銀前三月稅前淨利 年增21.56%

2019-04-09 16:33經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

臺灣企銀公布2019年3月合併自結稅前淨利8億2,521.1萬元，稅後淨利7億1,395.1萬元，今年1月至3月合併累計自結稅前淨利25億7,218.1萬元，稅後淨利21億7,482.7萬元，每股稅前盈餘0.40元，每股稅後盈餘（EPS）0.34元，每股淨值13.74元。

臺灣企銀表示，今年1~3月個體之累計自結稅前淨利較去年同期成長21.56%。

臺灣企銀EPS
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