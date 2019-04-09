廣華-KY首季營收17.01億元 三大日系客戶占比續衝高

2019-04-09 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



廣華-KY（1338）今（9）日公布3月合併營收為6.62億元，主要受到整體中國新車銷售市場趨緩影響，年減7.33％，累計今年第1季合併營收17.01億元，年減14.4％。

廣華-KY表示，首季營收主要受到整體中國新車消費市場趨緩壓力，品牌車廠備貨力道轉趨保守所致，在中國自主品牌車廠客戶的營收比重下降情況最為明顯。

不過，受惠今年以來三大日系車廠在中國新車銷售表現良好，對整體營運產生了支撐效果，今年第1季合計三大日系車廠客戶營收占比已自去年同期的68％提升到70％以上，顯示近年來致力深耕客戶基礎的效益持續發揮，有助緩和整體新車市場銷售對營運的負面影響。

廣華-KY指出，新客戶、新產品與新技術三大面向仍將是接下來的主要營運策略，希望能夠持續提升公司在中國OEM市場的占有率表現。目前廣華-KY已展開汽車塑膠內／外飾件產品線的業務布局，包括引進環保工藝、增進研發設計及量產之技術能力，藉由提供客戶多元解決方案暨一站式購足服務，以滿足客戶對不同表面加飾的產品需求。

同時持續落實優化產品結構、材料自主性、費用精簡等重要策略，透過技術升級提升產品毛利率表現，藉此達到營運規模擴大與獲利能力精進的重要策略效益。

展望第2季，廣華-KY維持審慎樂觀看法，中國政府為刺激新車買氣，商務部已在4月初正式宣布將推出一系列措施推動新車銷售市場恢復成長動能。

隨著整體新車市場銷售氣氛在未來的逐步好轉，加上新車庫存水位的逐步降低，廣華同步在業務、客戶、技術三大策略的推進下，將有機會保持穩健的訂單能見度，並且隨著整體市場需求增溫下創造優於同業的營運表現。