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台股再創反彈新高 權證爆量相挺

2019-04-09 15:25經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今天終場上漲51.03點、收在10,851.6點，再創波段新高。報系資料照
台股今天終場上漲51.03點、收在10,851.6點，再創波段新高。報系資料照
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台股今（9）日在美股四大指數小漲、小跌，亞股在平盤上下震盪激勵中，以小漲5點開出，終場上漲51.03點、收在10,851.6點，再創波段新高；權證市場也爆量相挺，連結大江（8436）的大江元富89購04（702898）為交投最熱絡的權證。

台股今日盤面結構上，類股漲多跌少，即將在本周四召開法說會的股王大立光轉強，帶動類股續漲，金融震盪後也回穩收紅，雙雙支撐指數墊高，傳產以汽車、觀光、機電表現較為出色，帶動多頭人氣。

權證市場方面，台股行情再創反彈新高，投資人轉以權證試單，權證市場成交金額為34.56億元，為近期新大量，占大盤比重為1.89%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為31.12億元，認售權證成交金額為3.43億元，認購權證成交金額占總成交金額90.06%；認購、認售比值為9.06倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結大江的大江元富89購04、成交金額為1,334萬元；認售排名第一的是，連結元大台灣50（0050）的台灣50國泰8B售01（06607P），成交金額為830萬元。

值得注意的是，十大熱門權證排行榜今日看多的認購權證囊括9檔，認購、認售比值逾倍、顯示多數投資人仍偏多布局，其中認購權證主要集中在業績表現突出的大江18日將召開法說會、法人看好今年業績的聯發科、神盾，以及受陸股帶動的元大滬深300正2等，遍布在各個族群上，顯示市場多頭人氣持續可用。

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