經濟解析／台股驚驚漲的五大題材

2019-04-09 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



清明節連假過後，台股大盤朝向萬一行情挺進，推升指數持續飆高的動能主要來自五大題材，尤其是蘋果的作夢行情啟動，蘋概股成為領軍指標，加上軋空、殖利率下檔保護、季報及夏季商機等想像題材，法人看好本波行情至少可以走到4月底。

台股大盤指數驚驚漲，證券分析師張陳浩坦言，最主要的力道仍是圍繞在蘋果相關的題材，根據以往經驗，從現在到下半年新iPhone上市前，蘋果作夢行情將啟動新一波的漲勢，且呈現類股輪動的情況，股王大立光（3008）、權王台積電及鴻海等蘋概三王是重要觀察指標。

根據天風國際證券分析師郭明錤最新報告預測，蘋果將把Mini LED導入到31.6吋獨立顯示器、10~12吋的iPad、15~17吋的MacBook等產品，且點名台廠晶電及瑞儀可望受惠；張陳浩表示，不管是帶領風向指標的蘋概三王，或是新接棒的Mini LED題材都是與蘋果相關的題材。

張陳浩表示，到下半年新機上市前的這段時間，市場主要聚焦「蘋果夢」，在量能未失控下，推升大盤指數向上驚驚漲；除了蘋果題材之外，本周進入股東會前融券回補的最密集期間，軋空題材也是助漲大盤攻勢的重要動能。

張陳浩分析，股東會召開前60天再往前六個交易日是融券最後回補日，以股東會必須在6月底前召開來推算，預期軋空的題材將可一路持續到4月下旬；另外，值得觀察的還有殖利率概念的下檔保護題材。

金融股去年財報因第4季的影響表現不好，傳出壽險不配息的聲音，是否影響金控股的配股政策引發關注，張陳浩表示，金融股包括財報及配息政策兩個利空已經出現後，接下來是可以迎接表現較好的第1季，加上位在低檔，其實是不錯的布局標的。

另外，張陳浩也表示，4月後天氣漸漸熱了，進入夏季想像題材，食品股有機會表現，另外，油價的上漲則是推升塑化及紡織股的表現，電子股有蘋果概念、傳產股也有題材，都有助大盤的走勢，持續朝向11,000點大關挺進。