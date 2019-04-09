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基亞新藥授權報喜 股價漲停逾19萬張等著買

2019-04-09 11:35經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

基亞(3176) 與日本Oncolys共同開發溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin) 授權給日本中外製藥，授權金達500億日圓（約新台幣138億），激勵今(9)日股價一開盤就跳空以67.3元漲停鎖死，盤中漲停近價買單19萬6,971張，同時帶動生技新藥股的漲勢，另外，母公司云辰也同步亮燈漲停鎖死。

基亞公告指出，癌症新藥OBP-301授權予日本大型藥廠中外製藥，根據授權內容公告，獨家授權地區為日本及台灣，授權範圍含再授權、研發、製造及銷售；中外製藥擁有選擇權可取得全球其他地區授權(不含中國大陸及港澳)；包含哩程碑金及執行上述選擇權，中外製藥應付總授權金達500億日幣或以上。授權合約簽約前金(upfront)為5.5億日幣。

OBP-301如順利上市銷售，中外製藥另依實際銷售金額再行支付銷售權利金；中外製藥同意認購Oncolys新發行普通股股票約8億元日幣；合約授權金開始支付及Oncolys新股發行預定日期為今年4月24日。

基亞表示，依據基亞與Oncolys公司簽署的「策略聯盟與授權合約」，基亞可享有約1/3利益。將依合約約定，收取應分享的商業利益。

基亞指出，OBP-301授權案簽約雙方為授權公司日本Oncolys BioPharma及被授權公司日本中外製藥(Chugai Pharmaceuticals)。基亞為Oncolys共同開發夥伴，並非本次授權案的簽約主體亦未審閱該合約，授權案公告主要依日本Oncolys公告的資訊同步翻譯公告。

基亞表示，有關授權案後續發展進度及交易細節，將依Oncolys在日本東京證券交易所公開的資訊同步公告；依生物醫藥授權交易慣例，授權案的授權金為分次收取，簽署本授權合約不保證授權金總額500億日幣都可收取，須在合約所約定的條件或哩程碑實際達成時才收款。

基亞說，依日本Oncolys公告，授權合約預計4月24日生效，即Oncolys開始認列簽約金(upfront)收入5.5億日幣，基亞將收取上述金額的三分之一，並認列收入。

新藥授權報喜，基亞今日股價強漲，早盤跳空漲停開出後鎖死，盤中成交量僅827張，漲停追價買單逾19萬張，母公司云辰也同步攻上漲停13.6元鎖死，漲停追價買單12萬1,047張。

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