法人看好 元太股價帶量攻上波段高點

2019-04-09 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）近期獲三大法人支持，外資連三買，自營商連四買，投信昨也轉賣為買；近三日三大法人買超8,984張，替其股價增添上漲動能；今（9）日受惠櫃買指數開紅激勵，加上爆出破萬成交量大量，股價延續氣勢上攻，一度攻上波段高點37.4元，日K連四個交易日開紅。

元太今年累積前兩個月合併營收17.53億元，年減8.76%。

今年上半年來看，元太應用於物聯網的相關產品，受電子標籤需求暢旺帶動，營收占比可望逐漸放大；消費性電子產品則受大環境影響，加上其大客戶的電子書閱讀器新品效益待評估，上半年可能有個位數衰退。