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張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

基亞癌症新藥授權日本大型藥廠 股價漲停委買近20萬張

2019-04-09 11:08經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

基亞生技（3176）與日本上市公司Oncolys BioPharma（東證上市代號4588）共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301（Telomelysin），於4月8日由Oncolys董事會通過並公告授權予日本中外製藥（Chugai Pharmaceuticals, 東證上市代號 4519），今（9）日股價直接跳空攻漲停，股價來到67.3元，委買量一度突破20萬張。

基亞公布的授權內容公告，獨家授權地區為日本及台灣，授權範圍含再授權、研發、製造及銷售。

中外製藥擁有選擇權可取得全球其他地區授權（中國大陸及港澳）。包含哩程碑金及執行上述選擇權，中外製藥應付總授權金達500億日幣或以上。授權合約簽約前金（upfront）為5.5億日幣。

未來OBP-301如順利上市銷售，中外製藥另依實際銷售金額再行支付銷售權利金（sales royalties）。

中外製藥同意認購Oncolys新發行普通股股票約8億元日幣。上述合約授權金開始支付及Oncolys新股發行預定日期為今年4月24日。

另外，依據基亞生技與Oncolys公司簽署之「策略聯盟與授權合約」 ，基亞可享有約三分之一利益，將依合約約定，收取應分享之商業利益。

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