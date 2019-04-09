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益航出售凱升約19.22%股權 早盤股價漲逾4%

2019-04-09 10:38經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

益航（2601）昨天暫停交易後，公布將出售持有凱升約19.22%股權，總投資金額逾港幣2.9億元，益航預計將全數處分，價格以每股不低於港幣1.50元，最低處分總價約為港幣4.29億元，預計處分利益約為港幣1.23億元（尚未扣除手續費、各項稅費等），對於益航EPS可能影響約為0.77元，但本次轉投資之處分時間尚未確定，今（9）日開盤股價來到12.8元，盤中漲幅為4.4%。。

凱升控股為香港上市公司，專注於澳門以外地區的博彩娛樂，原由有香港小賭王之稱的何猷龍先生所經營。益航於2017年12月18日斥資1.98億港元買下何猷龍手上持股約12.67%，之後又陸續購入凱升股權，目前益航集團持有凱升約19.22%股權，股份為286,048仟股，總投資金額逾港幣2.9億元。

益航表示，截至目前為止，凱升公司並無盈餘分配，預計近年度發放可能性仍偏低，本公司應暫無股息收入之資金運用機會。

凱升公司的中長期開發計畫，雖具綜效加成潛力，但仍需鉅額資金投入配套規劃及區域經濟發展之助力，因此整體投資報酬及資金回收期有所遞延或拉長。加上考量益航與外商銀行合作時，對於公司轉投資凱升公司有所顧慮等因素影響下，益航公司認為若價位合宜，將會就其所持有之凱升股權予以處分。

香港上市公司
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