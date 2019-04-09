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立凱-KY 3月營收月增661％ 股價漲停

2019-04-09 10:32經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）受惠轉型效益發酵，帶動3月單月營收月增661％，首季營收也季增257％，激勵今（9）日開盤股價直攻漲停板，股價來到18.35元。

立凱電3月營收4,923萬元，較上月成長661％，與去年同期成長396％；第1季營收7,494萬元，較上一季成長257％，與去年同期相比成長57％，開始展現轉型效益。

立凱電布局汽車啟停電池、高階家用儲能電池的成果已逐步顯現成果，公司與南韓樂金化學（LG Chem Ltd）合作，銷售鋰鐵電池產品予歐洲知名汽車大廠，3月已開始出貨並貢獻營收。

在立凱電產品獲得歐洲汽車廠肯定的加持下，公司於中國大陸的既有電動車客戶亦增加訂單量，帶動3月營收創下16個月以來新高，第1季營收也創下五季來新高。

立凱電表示，與樂金化學合作，打入歐洲Tier1車廠供應鏈，今年正式小量出貨，搶入磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池市場，由於此市場全球每年市場規模高達200億美元。

在打入歐系車廠供應鏈後，有利於開發其他車廠電池新客戶，料將成為立凱電的主要成長動能。

立凱電指出，中國大陸電動車發展今年回歸市場面，剛出爐的2019年的新能源汽車補貼政策確定減少，且提升電池能量密度和電動車續航里程的最低要求，隨著補貼下降，成本壓力增加、將加速市場洗牌，低階產品將快速淘汰，立凱電產品的長壽命與高質量形成的高性價比優勢，在中國大陸及全球市場依舊相當具有競爭力，且鋰鐵電池擁有成本和安全優勢，趨勢上對立凱電有正面幫助。

此外，儲能系統立凱電已與日本某大型一線電子元件及消費品大廠達成合作默契，進軍日本高階家用儲能市場，已經見到成效，樂觀看待今年營運表現，立凱電營運正從谷底翻揚，展望第2季將延續此一動能持續擴展業務。

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