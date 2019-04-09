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富邦證券2檔ETN審查通過 將於4月底掛牌交易

2019-04-09 09:03經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富邦證券3月分別向證交所及櫃買中心遞件申請「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」與「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」之指數投資證券發行，於日前已獲相關主管機關審核通過，將於4月底掛牌上市。

富邦證券「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」是由台灣指數公司所編製，自蘋果公司最近公布之供應商名單的上市公司股票中，選取符合流動性及財務穩健等條件之前10大台灣上市公司股票組合而成。

台股的人氣指標為電子族群，其中重量級電子股亦多為蘋果供應鏈，因此「特選大蘋果報酬指數」一定程度的展現台灣科技產業的投資表現，以及近期台股領頭羊角色。

另一檔「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」同樣由台灣指數公司編製，綜合考量市值與流動性，並透過多投資因子指標對上市股票進行評分，再依電子、金融及傳產三大類別，利用市值比例來分配各類別的成分股檔數，最後綜合評分依序選取排名前20檔之成分股，採等權重分配，指數表現兼具穩健與成長性雙重優勢。

富邦證券表示，指數投資證券商品設計彈性靈活，可追蹤的標的及範圍寬廣，其直接連結對應指數表現、無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資的特性，使投資報酬一目了然，是台灣金融市場投資工具新選擇，投資人可依自身偏好選擇適合之指數投資證券商品。

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