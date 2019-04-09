買零股領紀念品 用這5招挑選最划算

2019-04-09 08:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



為獲得股東會紀念品，投資人往往會買進該公司股票1股，但這種買零股方式也要稍微精打細算才會划算，資深股務代理人士就提供5招讓買零股拿紀念品更划算。

一、優先挑選股價比紀念品價值低的個股

這是最基本挑選零股的原則，如果A股價為100元，股東會紀念品是超商商品卡50元，為此而買零股，當下就不划算。因此，如果B股價為15元，股東會紀念品為超商商品卡50元，就可以優先買B股票1股。

此外，券商收取零股交易手續費一樣是以千分之1.425%計算，不管買哪檔股票1股，最低就會收20元手續費；因此， 買B股1股看似成本15元，其實還要加上手續費20元，總成本是35元。

因為公司有時候會進行減資，通常會建議買1股以上，避免遭到減資後，只持有1股就可能歸零，再買又至少要花20元手續費。

不過，企業也開始慢慢不發送股東會紀念品，買多幾股又怕花錢且擺著沒用；因此，也可以用二、三年的目標來挑選零股標的。

亦即C公司過往穩定每年送股東會紀念品是超商商品卡35元，股價為15元時，買進1股，加計手續費後，第一年打平，但第二年開始就賺到股東會紀念品了。

二、超商商品卡是王道

股東會紀念品越來越多發送超商商品卡，就是因為輕薄短小且容易使用。對挑選股東會紀念品的投資人而言，也的確是挑這類較為划算。

因為超商商品卡在網路折價10%以內就很容易賣掉，換得現金最實用。

有些股東會紀念品是飲料、食物或用品，雖然價值可能比零股高，但除非是實用，否則拿到也是占用家裡儲藏空間；要到網路賣則未必容易賣出，例如，每年被視為最夯的中鋼股東會紀念品，網路常見到數百元的開價要賣，但實際成交恐不多。

三、掛單留意成交量

零股目前是收盤後，13時40分開始接受掛單，14時30分一次搓合出來單一個成交價，要買到卻非高價就要觀察成交量。

成交量大的股票可考慮用漲停板價掛進委買，以爭取優先成交，成交價未必是漲停板價的機率高。

如果成交量不大的股票就最好用限價掛委買，可能比收盤價高或低幾%，可以避免掛漲停板價，萬一真得成交就買到高價。

四、儘量買股東會日期相近且同一股務代理的公司股票

雖然現在有代領股東會紀念品的業者服務，但對大多數小額投資人而言，還是傾向自己去領取股東會紀念品，因此，往返股務代理公司的費用也應計較。

通常股東會日期相近的公司，發送股東會紀念品的期間也差不多，尤其是同一家股務代理辦理。

所以，如能儘量排在一起，就可一趟路領到較多股東會紀念品，成本相對攤低了。

五、集眾家之力

如果能一次領較多股東會紀念品的交通成本相對可更低，所以集合親友一起買同檔零股，可以派代表去一次領的交通成本較低。

但有些股務代理會要求看身分證，在重視個人資料隱私的今日，最好還是自家人或真得願意把身分證交給親友去領股東會紀念品的人再一起做吧。

此外，目前規定是滿20歲才能開戶買賣股票，未滿20歲者就還需要由法定代理人攜帶相關證件，陪同本人開戶。

掌握這些原則就可以買到划算的零股去拿股東會紀念品嗎？還少一個重要步驟！

現在絕大多數公司已要求不到股東會會場者，需要在指定時間完成電子投票，才能去股務代理處領股東會紀念品，股務代理人員會檢查是否確實完成。

每年在股務代理處都見到投資股東跟股務人員鬧得不愉快，就是投資股東未完成電子投票，跟以往一樣，僅憑股東會通知單就要領股東會紀念品，但現在已無法這樣做了，切記！