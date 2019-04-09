親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

買零股領紀念品 用這5招挑選最划算

2019-04-09 08:31經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為獲得股東會紀念品，投資人往往會買進該公司股票1股，但這種買零股方式也要稍微精打細算才會划算，資深股務代理人士就提供5招讓買零股拿紀念品更划算。

一、優先挑選股價比紀念品價值低的個股

這是最基本挑選零股的原則，如果A股價為100元，股東會紀念品是超商商品卡50元，為此而買零股，當下就不划算。因此，如果B股價為15元，股東會紀念品為超商商品卡50元，就可以優先買B股票1股。

此外，券商收取零股交易手續費一樣是以千分之1.425%計算，不管買哪檔股票1股，最低就會收20元手續費；因此， 買B股1股看似成本15元，其實還要加上手續費20元，總成本是35元。

因為公司有時候會進行減資，通常會建議買1股以上，避免遭到減資後，只持有1股就可能歸零，再買又至少要花20元手續費。

不過，企業也開始慢慢不發送股東會紀念品，買多幾股又怕花錢且擺著沒用；因此，也可以用二、三年的目標來挑選零股標的。

亦即C公司過往穩定每年送股東會紀念品是超商商品卡35元，股價為15元時，買進1股，加計手續費後，第一年打平，但第二年開始就賺到股東會紀念品了。

二、超商商品卡是王道

股東會紀念品越來越多發送超商商品卡，就是因為輕薄短小且容易使用。對挑選股東會紀念品的投資人而言，也的確是挑這類較為划算。

因為超商商品卡在網路折價10%以內就很容易賣掉，換得現金最實用。

有些股東會紀念品是飲料、食物或用品，雖然價值可能比零股高，但除非是實用，否則拿到也是占用家裡儲藏空間；要到網路賣則未必容易賣出，例如，每年被視為最夯的中鋼股東會紀念品，網路常見到數百元的開價要賣，但實際成交恐不多。

三、掛單留意成交量

零股目前是收盤後，13時40分開始接受掛單，14時30分一次搓合出來單一個成交價，要買到卻非高價就要觀察成交量。

成交量大的股票可考慮用漲停板價掛進委買，以爭取優先成交，成交價未必是漲停板價的機率高。

如果成交量不大的股票就最好用限價掛委買，可能比收盤價高或低幾%，可以避免掛漲停板價，萬一真得成交就買到高價。

四、儘量買股東會日期相近且同一股務代理的公司股票

雖然現在有代領股東會紀念品的業者服務，但對大多數小額投資人而言，還是傾向自己去領取股東會紀念品，因此，往返股務代理公司的費用也應計較。

通常股東會日期相近的公司，發送股東會紀念品的期間也差不多，尤其是同一家股務代理辦理。

所以，如能儘量排在一起，就可一趟路領到較多股東會紀念品，成本相對攤低了。

五、集眾家之力

如果能一次領較多股東會紀念品的交通成本相對可更低，所以集合親友一起買同檔零股，可以派代表去一次領的交通成本較低。

但有些股務代理會要求看身分證，在重視個人資料隱私的今日，最好還是自家人或真得願意把身分證交給親友去領股東會紀念品的人再一起做吧。

此外，目前規定是滿20歲才能開戶買賣股票，未滿20歲者就還需要由法定代理人攜帶相關證件，陪同本人開戶。

掌握這些原則就可以買到划算的零股去拿股東會紀念品嗎？還少一個重要步驟！

現在絕大多數公司已要求不到股東會會場者，需要在指定時間完成電子投票，才能去股務代理處領股東會紀念品，股務代理人員會檢查是否確實完成。

每年在股務代理處都見到投資股東跟股務人員鬧得不愉快，就是投資股東未完成電子投票，跟以往一樣，僅憑股東會通知單就要領股東會紀念品，但現在已無法這樣做了，切記！

2016年的台電股東紀念品是一顆LED燈泡。報系資料照／記者高詩琴攝影
2016年的台電股東紀念品是一顆LED燈泡。報系資料照／記者高詩琴攝影
分享

股東會紀念品超商
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

歐美股漲跌互見 台股拚續強

2019-04-09 09:24

萬一行情…三訊號亮了

2019-04-09 00:28

「雙王」領漲 台股強勢軋空

2019-04-09 00:27

營收雙增族群 法人青睞

2019-04-08 23:56

業績強勢股 帶頭衝

2019-04-08 23:56

國發基金釋出晶心科股票 訂12日拍賣

2019-04-09 09:19

久陽自結Q1營收3.11億元 創歷年同期新高

2019-04-09 09:13

資金連三周流出 股票型基金、債券型基金持續吸金

2019-04-09 09:09

富邦證券2檔ETN審查通過 將於4月底掛牌交易

2019-04-09 09:03

大飲 財報若未改善 半年後恐下市

2019-04-09 00:24

擬真逐筆交易 抽好禮

2019-04-08 23:56

集保e存摺 基金服務上線

2019-04-08 23:56

需求熱 台泥亞泥後市俏

2019-04-08 23:56

就市論勢／低基期轉機股 吸睛

2019-04-08 23:55

大同變更會計政策股價漲停 集團股3檔跌停

2019-04-08 17:17

未受衝擊 台塑四寶股價淡定

2019-04-08 14:27

想賺金融股股利 銀行型為上

2019-04-08 14:27

鈊象首季營收創新高 股價跳

2019-04-08 14:27

台股基金首季全賺 平均報酬12.71%

2019-04-08 14:27

手機鏈 散熱、鏡頭、IC載板熱身

2019-04-08 14:27

3月豐收股 法人：留意6族

2019-04-08 14:27

鴻海驚奇 外資調高目標價 評等卻維持「賣出」

2019-04-08 14:27

收假！台股盤中漲百點 收10800點 登半年新高

2019-04-08 13:51

補漲行情 台股收漲96.19點站上10800關卡

2019-04-08 13:44

大同買盤點火爆量攻漲停 綠能、華映仍鎖跌停

2019-04-08 12:21

美系外資潑冷水 維持鴻海賣出評等

2019-04-08 12:08

富邦證券兩檔ETN 4月底可望掛牌交易

2019-04-08 11:44

大立光法說熱身 股價衝破月線

2019-04-08 11:43

3月營收將公布 法人：留意熱門族群表現

2019-04-08 11:36

台股攻上10800點 蘋概股三王領漲

2019-04-08 11:26

第2季起業績看逐季回溫 電機機械族群股價走堅

2019-04-08 11:22

權值股開趴 元大台灣50受惠

2019-04-08 10:24

台股創半年新高 外資投信加碼股恆強

2019-04-08 10:12

分析師：美十年債殖殖利率由升轉降 留意FOMC記錄

2019-04-08 09:50

台股開盤漲55.58點

2019-04-08 09:14

舉棋不定 無基之彈有機可趁？

2019-04-08 09:09

美股續強 法人：台股大盤及個股本周仍有高點可期

2019-04-08 08:55

法人：美中總經、資本支出增溫 台股展望正向

2019-04-08 08:33

台股短多氣勢未歇 法人估仍有創高機會

2019-04-08 08:26
看更多

熱門文章

鴻海驚奇 外資調高目標價 評等卻維持「賣出」

2019-04-08 14:27

萬一行情…三訊號亮了

2019-04-09 00:28

華為轉單效應 穩懋、全新第1季營收優於預期

2019-04-08 10:15

美系外資潑冷水 維持鴻海賣出評等

2019-04-08 12:08

華邦電居外資買超冠軍 股價飆七個月新高

2019-04-08 17:24

大同變更會計政策股價漲停 集團股3檔跌停

2019-04-08 17:17

大同買盤點火爆量攻漲停 綠能、華映仍鎖跌停

2019-04-08 12:21

LED補漲 晶電掛紅燈帶動唱

2019-04-08 14:27

補漲行情 台股收漲96.19點站上10800關卡

2019-04-08 13:44

3月營收將公布 法人：留意熱門族群表現

2019-04-08 11:36

MiniLED題材、股價基期低 晶電攻漲停LED類股轉強

2019-04-08 11:46

業績強勢股 帶頭衝

2019-04-08 23:56

買零股領紀念品 用這5招挑選最划算

2019-04-09 08:31

想賺金融股股利 銀行型為上

2019-04-08 14:27

3月豐收股 法人：留意6族

2019-04-08 14:27

營收雙增族群 法人青睞

2019-04-08 23:56

分析師：美十年債殖殖利率由升轉降 留意FOMC記錄

2019-04-08 09:50

聯姻日盛金？ 王道銀：傳言不實

2019-04-08 11:51

外資投信鎖碼股 藏賺錢密碼

2019-04-08 14:27

日盛金：大股東向經營團隊表示現在沒有要賣計畫

2019-04-08 12:12

台股創半年新高 外資投信加碼股恆強

2019-04-08 10:12

「雙王」領漲 台股強勢軋空

2019-04-09 00:27

手機鏈 散熱、鏡頭、IC載板熱身

2019-04-08 14:27

車用元件廠 加速對台釋單

2019-04-08 23:52

和泰新車爆單 營運衝

2019-04-08 23:54

先豐3月營收7.37億元 創33個月新高

2019-04-08 15:41

紡織股發功 興采亮燈 廣越利勤東隆興股價衝高

2019-04-08 11:49

台積電股價攀半年高點 市值增達6.5兆

2019-04-08 10:19

萬泰科+42% 受惠轉單

2019-04-08 23:54

臻鼎報捷 營收跳增58%

2019-04-08 23:53

GIS上月營收重返百億

2019-04-08 23:50

台光電3月營收18.29億元 月增30.6%

2019-04-08 14:54

油價上漲＋傳統旺季 遠東新股價昂首

2019-04-08 09:51

辛耘今年EPS衝7元

2019-04-08 23:52

GIS吃三星單 3月營收重回百億大關

2019-04-08 18:13

台郡3月營收14.65億元 月成長63.5%

2019-04-08 19:52

永大經營權戰 ISS提4理由力挺市場派

2019-04-08 14:29

大立光、玉晶光領軍 光學股走強

2019-04-08 12:08

需求熱 台泥亞泥後市俏

2019-04-08 23:56

玉晶光3月營收4.66億 月增111.5%

2019-04-08 21:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top