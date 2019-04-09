今日證券市場五大事

2019-04-09 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、海外資金匯回 開放投資台股

金融市場迎接資金新活水！海外資金匯回專法敲定，匯回資金的25%可投資金融商品，金管會初步規劃可投資上市櫃股票、債券、基金及保險商品等四大項。其中，基金部分以國內投信基金為限，排除境外基金，保險商品則限於保障型商品。

二、萬一行情…三訊號亮了

美股四大指數在台股清明長假期間齊步上揚，激勵台股昨（8）日開高走高，盤面亮起三大多頭進攻訊號，包括上市櫃47檔股票漲停，為去年12月初來最多、總成交值衝破2,000億元大量、空軍指標的元大台灣50反1及富邦VIX同步破底。

三、國際油價 衝五個月高點

國際油價8日盤中攀升至五個月高點，布蘭特原油價格持續居於每桶70美元之上，主因石油輸出國組織（OPEC）成員國利比亞內戰升溫，引發供給疑慮，削弱美國近期活躍油井數增加的影響因素。

四、基亞捷報 新藥140億授權羅氏

基亞昨（8）日與日本合作夥伴Oncolys分別公告，雙方合作開發的抗癌溶瘤病毒藥物OBP-301（Telomelysin），授權給國際大藥廠羅氏（Roche）旗下中外製藥（Chugai Pharmaceutical Co Ltd），合計總授權金額500億日圓（約新台幣140億元），創下台灣生技業授權新紀錄。

五、業績強勢股 帶頭衝

和鑫（3049）、訊芯-KY、易華電等個股基本面表現突出，去年獲利與今年3月營收都成長，預期第2季展望佳，股價表現優異，領先大盤。其中和鑫昨（8）日股價持續跳空開高走高收漲停，表現最為亮麗搶眼。