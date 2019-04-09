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大飲 財報若未改善 半年後恐下市

2019-04-09 00:24聯合報 記者盧宏奇／台北報導

蘋果西打廠商大飲公司自8日起暫停交易。 圖／聯合報系資料照片
蘋果西打廠商大飲公司自8日起暫停交易。 圖／聯合報系資料照片
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生產蘋果西打的飲料大廠大飲公司，一○七年財報簽證會計師出具「無法表示意見」的查核報告，股票自昨天起暫停交易。證交所指出，如果大飲在暫停交易連續滿六個月後，財報仍無法改善，最快十月八日將面臨下市命運。

老牌飲料大廠大飲去年以六點四億元向關係人買下台南佳里、高雄湖內，以及新北市新店等三筆不動產，遭資誠聯合會計師事務所會計師阮呂曼玉、徐聖忠對去年財報出具「無法表示意見」的查核報告。

根據審計準則公報，簽證會計師對於公開發行公司財報，會出具「無保留意見」、「修正式無保留意見」、「保留意見」、「無法表示意見」、「否定意見」等五種查核報告。一般而言，前兩種對於股價不會造成影響。

但如果上市公司遭會計師出具「保留意見」，股票將打入全額交割，但仍能買賣，維持一定的流通性；如果是「否定意見」或「無法表示意見」，則股票將會暫停交易，直到公司與原有會計師溝通，或更換簽證會計師，改善財報呈現方式為止。

證交所主管指出，「否定意見」、「無法表示意見」近年來難得一見，最近的應該是勝華在二○一四年遭會計師出具「否定意見」，最後慘遭下市命運；大飲在暫停交易連續滿六個月後，如果財報仍然未能改善，最快將在十月八日遭股票下市處分。

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