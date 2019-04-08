大同股價直奔漲停 法人認為籌碼研判有市場派進場跡象

2019-04-08 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同集團旗下個股8日表現兩樣情，呈現兩極化走勢，大同股價開高走高，以漲停收盤，收在25.75元，法人認為，籌碼研判有市場派進場的跡象。尚志則一度打開跌停，但終場跟華映、綠能一樣，均以跌停收場。

分析師指出，8日大同盤中拉升股價由本土法人與外資發動後，長線持有的大同券商則在漲停附近進場，觀察賣方籌碼，雖也是本土法人與外資賣超，成交價則在漲停附近，就總買賣超仍呈現多方站上風。

大同則因變更會計政策，使得淨值上升至14.5元，8日股價直奔漲停收在25.75元，上漲2.3元，突破5日及20日線，成交量也放大至近2萬張。

尚志雖然一度打開跌停，但也走低打入跌停，收2.45元；綠能仍苦吞第11根跌停，來到1.31元；華映亦出現連續重挫跌停，來到0.28元新低。

根據大同去年財報，淨值不跌反升，還能繼續維持信用交易。主要是去年底大同改變會計政策，將原本的成本法模式，改為公允價值模式，且可回溯至去年適用，一個會計政策改變就將大同資產的身價暴增約140億元，每股淨值14.5元創下三年新高，這使大同每股大虧4.75元，但在市場上還能正常交易。

去年11月迎向創業100周年的大同，近期面臨內憂外患，旗下華映、綠能鉅額負債，導至公司派受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。綠能因去年財報淨值轉為負數，已宣布將在5月2日下市，另一家子公司華映去年淨值轉負，確定5月13日下市，將成大同集團第二家下市的公司。

大同去年認列華映及綠能轉投資虧損約99億元，本期淨損332.93億元，虧損創上市以來新高。

觀察大同8日股價走勢，大同股價大漲，是公司派或市場派發動的攻勢，也引發市場不同的聯想。