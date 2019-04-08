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萬泰科3月營收 2015年以來新高

2019-04-08 18:32經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

萬泰科今（8）日公布2019年3月營收為4.81億元，月增42.26%，年增15.49%，是自2015年以來新高，預期今年在產品組合轉佳，以及轉單效應持續之下，業績有機會逐季增長。

萬泰科表示，2019年3月業績是2015年以來新高，主要是產品組合轉佳，加上受惠來自大陸的轉單效應仍在持續發酵，帶動該公司3月業績表現創下近幾年佳績。

萬泰科2018年稅後純益1.89億元，年增56.19%，是2011年以來的新高，2018年每股稅後純益（EPS）1.41元，較2017年EPS0.92元大增。

展望2019年，萬泰科董事長張銘烈之前表示，受惠美中貿易戰的延宕，台灣、越南與泰國廠的產能均滿載，大陸廠產能持平，大陸廠主要供應大陸內需市場，預期今年業績，將持續成長。法人預估，萬泰科今年EPS挑戰2元以上。

萬泰科目前四個生產基地，其中台灣廠主要生產網通線材產品，包含CMP、CMR產品。泰、越兩廠，主要生產汽機車線及電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠。大陸東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線，由於全球化布局，讓萬泰科成為中美貿易戰下的受惠者。

張銘烈說，該公司持續優化產品組合，開發毛利較高的新產品，例如直埋線與Cat8等，毛利率達40%以上，新品占營收比重不高，但是對提升獲利幫助很大，希望2019年高階新品占營收比重可達10%。

萬泰科
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