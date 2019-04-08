崇越電3月合併營收6.74億元 年減15.4％

2019-04-08 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



專業特用化學材料供應商崇越電（3388）今（8）日公告3月合併營收6.74億元，年減15.4％；第1季合併營收17.37億元，年減16.6％。

崇越電表示，3月及今年首季營收都比去同期下滑，主因去年上半年矽利光（silicon）缺貨及漲價效應，營收基期墊高，在客戶對中美貿易戰觀望態度未完全扭轉之下，使首季合併營收不及去年同期。

不過，崇越電表示，公司持續開發新產品及新客戶，於車用／醫療／化妝品及消費性電子等四大產業重點發展，第2季陸續出貨，營收可望逐季回升。

面對全球經濟成長趨緩、中美貿易戰仍有不確定因素，矽利光下游製造商下單保守，崇越電表示，今年來以短單及急單居多，部份客戶仍在調整庫存。

不過，矽利光具有無毒、環保、耐候性佳、耐高低溫、耐燃、優異電器特性及化學安定性等多元特性，應用範圍相當廣泛，過去占公司營收比重較高的電子業下游，部分產業如智慧型手機市場趨近飽和，公司近年也積極致力拓展車用、醫療、化妝品三大高利基市場，電子產業則搶攻其他消費性電子市場。新產品去年下半年已相繼成功導入國際大廠之供應鏈，今年第2季起出貨量將明顯增加，營收將逐季成長。

以下游需求來看，潛水鏡、汽車按鍵、運動手錶、伺服器／網通散熱、醫療、工業生產製程用耐高溫保護膠帶、船舶遊艇用塗料、化妝品原料、電動汽機車電池材料及車用大尺寸觸控防汙等行業的市場需求樂觀，可望對公司營收有助益。且第2季起，公司最主要供應商日本信越化學新產能也會陸續開出，也有利於崇越電挹注營收成長動能。