美系外資潑冷水 維持鴻海賣出評等

2019-04-08 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海（2317）在愚人節寫下驚奇漲停後，美系外資出示最新報告，認為股價短線將受惠去年第四季強勁財報，故目標價從70上調至74元，但還是低於鴻海目前80元上下價位，且因智慧手機需求下降及競爭加劇，對鴻海成長前景憂心，故投資評等維持「賣出」。

鴻海公佈去年第四季財報，在毛利率、營益率顯著提升下，帶動4月1日愚人節直奔漲停板，順利收復80元大關，在投信及外資一路做多下，近3日三大法人合計買超81,627張，推升股價連三漲，惟短線漲多後，上週收盤回檔整理，股價收在81.9元，下跌0.1元、跌幅0.12%。

美系外資指出，鴻海去年第四季財報繳出反彈成績，預期短線股價將有強勁反應，故此，將目標價從70上調至74元。但因智慧手機需求下降及產業競爭加劇，預期今年上半年潛在的獲利波動將拖累股價，故維持投資評等「賣出」。

美系外資解釋，看多的投資者認為，鴻海第四季財報顯著提升，且之後還有新款iPhone SE 加上2020年的5G版本iPhone，將對公司業績有所挹注，但美系外資認為為時尚早。

在產業競爭方面，組裝對手和碩（4938）及機殼同業可成（2474）將帶給鴻海更大的價格壓力，且美系外資懷疑，鴻海短期內不會維持獲利改善狀況。

針對鴻海去年財報，外資圈目前普遍認為中性偏多。日系外資先前已率先表態看多，評等升至「加碼」，目標價從81.7升至84元。亞系外資則認為鴻海秀出「肌肉」有助重建投資人信心，將投資評等升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。至於美系外資則維持「中立」看法，目標價86元。

鴻海去年第四季合併營收創1.8兆元新高，季增31.6％、年增4.6％。毛利率7％、營益率3.6％，優於第三季5.9％、2.3％及前年同期6.1％1.9％，雙創近7季高點，本業獲利能力顯著提升。