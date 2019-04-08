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富邦證券兩檔ETN 4月底可望掛牌交易

2019-04-08 11:44經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

富邦證券向證交所及櫃買中心遞件申請台灣指數公司特選大蘋果報酬指數與台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數的指數投資證券發行，日前已獲相關主管機關審核通過，將於4月底掛牌上市。

富邦證券表示，「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」是由台灣指數公司所編製，自蘋果公司最近公布的供應商名單的上市公司股票中，選取符合流動性及財務穩健等條件之前10大台灣上市公司股票組合而成。台股的人氣指標為電子族群，其中重量級電子股亦多為蘋果供應鏈，因此，特選大蘋果報酬指數一定程度的展現台灣科技產業的投資表現，以及近期台股領頭羊角色。

另一檔「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」同樣由台灣指數公司編製，綜合考量市值與流動性，並透過多投資因子指標對上市股票進行評分，再依電子、金融及傳產三大類別，利用市值比例來分配各類別的成分股檔數，最後綜合評分依序選取排名前20檔成分股，採等權重分配，指數表現兼具穩健與成長性雙重優勢。

富邦證券表示，指數投資證券商品設計彈性靈活，可追蹤的標的及範圍寬廣，其直接連結對應指數表現、無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資的特性，使投資報酬一目了然，是台灣金融市場投資工具新選擇，投資人可依自身偏好選擇適合的指數投資證券商品。

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