3月營收將公布 法人：留意熱門族群表現

2019-04-08 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



大立光（3008）今（8）日股價開高反映3月營收成長表現，訊芯-KY（6451）、新鉅科（3630）等股也因3月營收表現佳而在盤中亮燈漲停。法人表示，可留意5G、散熱族群、工具機及自動化、手機與穿載裝置等法人買盤較強的熱門族群。

本周進入公布3月營收的階段，法人說，第一季的獲利狀況可以從第一季營收預估出來，經過第一季營收呈現，更可確認今年產業走勢方向的可能，而非像第一季許多個股股價上漲，只是跟漲或反映中美貿易題材面的利多。大盤指數已在高檔之下，再確認持股續抱或轉換持股就需要以業績為依歸。

群益投顧表示，台股技術面面臨頸線壓力區，近期基本面左右個股股價表現的空間變大。觀察外資、投信買超佔股本比增加個股，著重欣興（3037）、景碩（3189）、新復興（4909）、廣宇（2328）等5G概念相關的PCB族群，泰碩（3338）、雙鴻（3324）、健策（3653）、力致（3483）等散熱族群，上銀（2049）、鑽全（1527）、盟立（2464）等工具機與自動化，玉晶光（3406）、正崴（2392）、矽瑪（3511）、緯創（3231）、神盾（6462）等手機與穿戴裝置，可留意這些焦點股3月營收與第一季報表現。