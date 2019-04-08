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權值股開趴 元大台灣50受惠

2019-04-08 10:24經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大台灣50（0050）量價齊揚，清明連假後首個交易日，台股跳空開高，觀察盤面，電金傳權值股發威，應聲大漲逾百點，一舉躍上10,800點。

上周五台積電ADR上漲0.5%，相較台股溢價拉大5.5%，盤中啟動補漲行；大立光受惠韓系、陸系手機拉貨，3月營收除了繳出亮眼成績外，也創下近10年同期新高；在權王、股王帶動下，電金傳權值股表現亮眼，包括和泰車、聯電、中租、元大金等，盤中漲幅達1%以上，激勵買盤進場。法人表示，隨著殖利率倒掛現象逐步鈍化，聯準會鴿派立場，預期台股這波漲勢未完待續。

台股元大金權值股
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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