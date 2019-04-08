台股創半年新高 外資投信加碼股恆強

2019-04-08 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



受惠國際股市的多頭表現，台股清明連假後開盤，加權指數走揚，創半年新高，分析師表示，盤面各類題材皆有機會被市場關注，若相關個股能有法人買超加持，則有更多漲升的空間。

盤面上，近期交投熱絡的標的多分布在PCB、IC封裝、快閃記憶體、散熱模組、鋰電池等屬於半導體和電子零組件的產業。

進一步統計，外資和投信過去十日同買超至少千張以上的個股則有鴻海（2317）、群聯、日月光控股、南茂、聯發科、智邦、高技、欣興、華通、台達電、正崴、新普、奇鋐等。

其中，鴻海、聯發科、南茂、日月光、欣興、華通、台達電等近十日投信和外資合計買超張數破萬，為法人積極布局的標的。

再從過去十日的股價表現來看，欣興漲幅23.4%，買盤力道最強，新普、群聯、華通漲幅逾19%，正崴、鴻海、日月光漲幅逾12%，而智邦、奇鋐、聯發科、高技、台達電、南茂也有2.8%以上的漲幅，皆優於同期加權指數1.4%和櫃買指數2.0%的表現。

分析師說明，儘管短期市場風險不高，但目前指數位置遇去年的高檔壓力區，因此料短期指數呈高檔震盪的可能性較高，不過整體籌碼尚屬健康，後續來講仍須觀察基本面否回溫、外資期現貨方向、美中貿易進展和新台幣匯率走勢。