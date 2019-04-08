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女力告白：從希臘神話開始的偏見「閉嘴女人史」

台股創半年新高 外資投信加碼股恆強

2019-04-08 10:12經濟日報 記者黃力╱即時報導

受惠國際股市的多頭表現，台股清明連假後開盤，加權指數走揚，創半年新高，分析師表示，盤面各類題材皆有機會被市場關注，若相關個股能有法人買超加持，則有更多漲升的空間。

盤面上，近期交投熱絡的標的多分布在PCB、IC封裝、快閃記憶體、散熱模組、鋰電池等屬於半導體和電子零組件的產業。

進一步統計，外資和投信過去十日同買超至少千張以上的個股則有鴻海（2317）、群聯、日月光控股、南茂、聯發科、智邦、高技、欣興、華通、台達電、正崴、新普、奇鋐等。

其中，鴻海、聯發科、南茂、日月光、欣興、華通、台達電等近十日投信和外資合計買超張數破萬，為法人積極布局的標的。

再從過去十日的股價表現來看，欣興漲幅23.4%，買盤力道最強，新普、群聯、華通漲幅逾19%，正崴、鴻海、日月光漲幅逾12%，而智邦、奇鋐、聯發科、高技、台達電、南茂也有2.8%以上的漲幅，皆優於同期加權指數1.4%和櫃買指數2.0%的表現。

分析師說明，儘管短期市場風險不高，但目前指數位置遇去年的高檔壓力區，因此料短期指數呈高檔震盪的可能性較高，不過整體籌碼尚屬健康，後續來講仍須觀察基本面否回溫、外資期現貨方向、美中貿易進展和新台幣匯率走勢。

在操作上，電子股方面可留意5G、AI、伺服器、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳的類股做長線布局，而近期多有表現的面板零組件和工具機族群則可就技術面做短中期的進出場判斷。

台股清明連假後開盤，加權指數走揚，創半年新高，分析師表示，盤面各類題材皆有機會被...
台股清明連假後開盤，加權指數走揚，創半年新高，分析師表示，盤面各類題材皆有機會被市場關注，若相關個股能有法人買超加持，則有更多漲升的空間。圖／聯合報系資料照片
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台達電鴻海南茂
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