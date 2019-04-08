永大獨董陳世洋：ISS提四大意見全數支持泛市場派

2019-04-08 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



永大委託書爭奪高潮再起！市場傳出權威機構ISS提四大意見全數支持泛市場派。永大獨董陳世洋今天也證實，國際權威公司治理研究機構ISS（Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司）出具的報告後直言：「根據報告內容，外資全數支持泛市場派在股東會的全面改選董事案(泛市場派囊括三席應選獨立董事的支持)。」

資本市場專家指出，以永大獨董陳世洋解讀的報告來看，這是台股史上少見，外資未支持公司任何一個提名名單案。

永大股東臨時會進入倒數階段，具有舉足輕重影響力的外資票於上周五投出關鍵風向球。陳世洋在獲悉國際權威公司治理研究機構ISS（Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司）出具的報告後直言，該報告分析，等於間接對「日立收購永大案」投下不信任票，為這樁收購案再度埋下變數。