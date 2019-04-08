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永大獨董陳世洋：ISS提四大意見全數支持泛市場派

2019-04-08 09:17經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

永大委託書爭奪高潮再起！市場傳出權威機構ISS提四大意見全數支持泛市場派。永大獨董陳世洋今天也證實，國際權威公司治理研究機構ISS（Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司）出具的報告後直言：「根據報告內容，外資全數支持泛市場派在股東會的全面改選董事案(泛市場派囊括三席應選獨立董事的支持)。」

資本市場專家指出，以永大獨董陳世洋解讀的報告來看，這是台股史上少見，外資未支持公司任何一個提名名單案。

永大股東臨時會進入倒數階段，具有舉足輕重影響力的外資票於上周五投出關鍵風向球。陳世洋在獲悉國際權威公司治理研究機構ISS（Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司）出具的報告後直言，該報告分析，等於間接對「日立收購永大案」投下不信任票，為這樁收購案再度埋下變數。

陳世洋指出，ISS認為公司管理階層沒有照顧到股東的最大利益，並引述該報告建議不支持公司派的四大理由包括：一、對收購方日立提出的二份價格合理性意見書皆採「無保留意見」對外說明，有誤導投資人之嫌。二、公司土地重估價可提出而不提出，嚴重影響股東是否應將手中持股賣出的判斷。三、永大董事會排除競爭者禁止競價。四、名譽董事長職務及酬薪條例未經董事會決議，也不在核權決限表之內，卻逕付實施，損及公司利益。

永大獨董陳世洋證實ISS提四大意見全數支持泛市場派。黃淑惠攝
永大獨董陳世洋證實ISS提四大意見全數支持泛市場派。黃淑惠攝
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